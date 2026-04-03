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कितने तेजस मार्क 1A बनकर तैयार? क्या वायुसेना को मिलेंगे नए Sukhoi-30MKI लड़ाकू विमान, जानिए HAL चीफ ने क्या बताया

HAL से मिली जानकारी के अनुसार, पांच तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान वायुसेना को किसी भी सौंपे जाने की स्थिति हैं. इनकी डिलीवरी को लेकर वायुसेना से बात भी चल रही है. एचएएल बाकी विमानों को भी पूरी तरह से तैयार कर रही है ताकि इंजन मिलते ही इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया जा सके.

Published date india.com Published: April 3, 2026 1:35 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

New Sukhoi-30MKIs from HAL: लड़ाकू विमानों की कमी की समस्या से जूझ रही भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी खबर है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंजन मिलने में हो रही देरी के बावजूद तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन जारी रखा है. HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. डी.के. सुनील ने बताया है कि 20 तेजस मार्क 1A बनकर तैयार हैं. HAL चीफ ने नए Sukhoi-30MKI विमानों को लेकर भी अपडेट दी है.

भारतीय वायु सेना को मिलेगी राहत!

समाचार चैनल टाइम्स नाऊ को दिए एक इंटरव्यू में HAL के चेयरमैन डॉ. डी.के. सुनील ने बताया कि 20 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान तैयार हैं. इनमें रडार समेत कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं. हालांकि अभी तक केवल पांच GE इंजन ही उपलब्ध हैं और छठा जल्द ही भारत पहुंचने वाला है. इंजन की कमी के बावजूद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेट लड़ाकू विमानों के एयरफ्रेम पर काम जारी रखे हुए हैं.

HAL से मिली जानकारी के अनुसार, पांच तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान वायुसेना को किसी भी सौंपे जाने की स्थिति हैं. इनकी डिलीवरी को लेकर वायुसेना से बात भी चल रही है. एचएएल बाकी विमानों को भी पूरी तरह से तैयार कर रही है ताकि इंजन मिलते ही इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया जा सके.

वायुसेना को कब मिलेगा तेजस मार्क 1A का पहला स्क्वाड्रन?

अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इस साल के आखिर तक 20 और इंजन देने का वादा किया है. अगर ऐसा होता है, तो IAF को साल के आखिर तक अपना पहला स्क्वाड्रन मिल जाएगा. भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान बेहद जरूरी हैं क्योंकि मिग-21 के रिटायर होने के बाद लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या सिमटकर 29 रह गई है. इनमें भी 10 स्क्वाड्रन मिग-29 और मिराज-2000 जैसे पुराने विमानों के हैं.

क्या वायुसेना को नए सुखोई 30-MKI भी मिलेंगे?

हां…भारतीय वायुसेना को साल के अंत तक 12-13 नए सुखोई-30MKI विमान मिलने की भी उम्मीद है. ये विमान HAL की नासिक असेंबली में बनाए जा रहे हैं. नए विमान उन सुखोई-30MKI की जगह लेंगे जो दुर्घटनाओं का शिकार बन गए. सुखोई-30MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है और इस समय एयरफोर्स के पास लगभग 260 ऐसे विमान हैं. 12-13 नए सुखोई-30MKI मिलने से बेड़े की संख्या 270 के पार चली जाएगी.

भारतीय वायुसेना भविष्य में कुल 180 तेजस मार्क 1 ए फाइटर अपने बेड़े में शामिल करने वाली है. इसके उन्नत वर्जन तेजस मार्क-2 का विकास भी जारी है. तेजस मार्क 1 ए को शुरुआत में पाकिस्तान सीमा के पास तैनात किया जाएगा. यह विमान स्वदेशी अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइलों से लैस होगा.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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