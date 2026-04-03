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किसी भी बड़े हमले से निपटने के लिए दिल्ली तैयार! राजधानी में इन 13 जगहों पर मॉक ड्रिल
Delhi Civil Defence Mock Exercise 2026: 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली ने अपनी सुरक्षा तैयारियों का लोहा मनवाया. राजधानी के 13 जिलों में एक साथ हुए इस मॉक ड्रिल में ये चेक किया गया था कि राजधानी किसी भी हवाई हमले या दुश्मन की चुनौती का सामना करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक रूप से कितनी तैयार है.
क्या राजधानी दिल्ली किसी भी बड़े खतरे या आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? इसी हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था. राजस्व विभाग और नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने मिलकर पूरी दिल्ली के 13 जिलों में एक बड़े लेवल पर मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया था. इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य किसी भी दुश्मन के हमले या आपातकालीन स्थिति में दिल्ली के इंतजाम को चेक करना था.
एयर रेड और ब्लैकआउट का नजारा
बता दें कि ये मॉक ड्रिल बीते रात 8:00 बजे शुरू हुआ. सबसे पहले वायु सेना के माध्यम से एयर रेड वार्निंग सिस्टम एक्टिव किया गया. इसके बाद शहर के कई हिस्सों में मैनुअली सायरन बजाए गए और क्रैश ब्लैकआउट सिचुएशन बनाया गया, ताकि यह जांचा जा सके कि हमले के दौरान शहर को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जाए.
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17 अलग-अलग ठिकानों पर चला ऑपरेशन
यह मॉक ड्रिल केवल एक जगह नहीं, बल्कि अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों और सरकारी ऑफिस सहित 17 जगहों पर एक साथ आयोजित की गई. इसमें पब्लिक प्लेस पर लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया.
सर्च एंड रेस्क्यू टीम कितनी एक्टिव?
दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने और घायलों को फर्स्ट एड दिया. इसमें स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ (NDRF) की भी अहम भूमिका रही.
कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन
अभ्यास के दौरान रीजनल सिविल डिफेंस कंट्रोल सेंटर (RCDCC) और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रहे. वहीं, विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान की तेजी को भी रिकॉर्ड किया गया. इस मॉक ड्रिल में केवल सिविल डिफेंस ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS), नेहरू युवा केंद्र और होम गार्ड्स जैसे हजारों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया है.
नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी मॉक ड्रिल में सहयोग करें और भविष्य में किसी भी आपात स्थिति के लिए जारी की जाने वाली सुरक्षा हिदायतों और ब्लैकआउट निर्देशों का तेजी से पालन करें.
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