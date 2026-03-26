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How Much Lpg Consumed Daily In India Before Iran America Isreal War Current Demand Of Gas

ईरान युद्ध से पहले भारत में रोज कितना LPG इस्तेमाल होता था, अब कितनी है डिमांड? जंग जारी रही तो कितनी मुश्किल बढ़ेगी, जानिए सबकुछ

ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत में रोजाना 90 हजार टन LPG की खतप थी. इसमें से 85 प्रतिशत यानी कि 76,500 टन गैस घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काम आती थी.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

LPG demand-supply situation in India: ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई चेन में रुकावट आई है. खाड़ी देशों में होने वाला गैस उत्पादन भी कम हुआ है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने से टैंकरों की आवाजाही भी बंद है. इस समय भारत भी गैस संकट का सामान कर रहा है. अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए भारत कई उपाय अपना रहा है. लेकिन, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण LPG की मांग और आपूर्ति की स्थिति अभी भी जोखिम भरी बनी हुई है.

युद्ध से पहले और बाद में भारत में LPG की खपत

ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत में रोजाना 90 हजार टन LPG की खतप थी. इसमें से 85 प्रतिशत यानी कि 76,500 टन गैस घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काम आती थी. 15 प्रतिशत यानी 13500 टन गैस की खपत औद्योगिक क्षेत्र में होती थी. अब औद्योगिक मांग का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति पर रोक लगाकर कम किया गया है. वहीं, घरेलू मांग का 20 प्रतिशत हिस्सा कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति में छोटी-मोटी रुकावटों के कारण कम हुआ है. युद्ध के बाद से, भारत में कुल घरेलू मांग अब हर दिन 68,000 टन पर आ गई है.

भारत के जुगाड़ वाले तरीके की तारीफ, लेकिन जोखिम बरकरार

भारत जिस तरीके से गैस संकट का सामना कर रहा है उसकी घरेलू ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने तारीफ की है और इसे मौके का फ़ायदा उठाने वाला उपाय कहा है. Emkay Global ने कहा है कि भारत ने अब तक LPG की कमी को मौके का फ़ायदा उठाकर की गई खरीदारी और कुछ नीतियों से अच्छे से संभाला है. हालांकि, ये चेतावनी भी दी गई है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण देश में LPG की मांग और आपूर्ति की स्थिति अभी भी जोखिम भरी बनी हुई है.

मुंबई स्थित फर्म एम्के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने बताया है कि भारत की LPG की 55 प्रतिशत मांग होर्मुज के रास्ते आयात से पूरी होती है. 40 प्रतिशत मांग घरेलू उत्पादन से और 5 प्रतिशत मांग दूसरे स्रोतों से पूरी होती है. अब जबकि, होर्मुज के रास्ते होने वाली आपूर्ति ठप हो गई है तो घरेलू उत्पादन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

संकट से निपटने के लिए सरकार ने किए हैं ये उपाय

LPG संकट से निपटने के लिए तेजी से पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं. एलपीजी की सप्लाई को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. दुनिया भर में प्राकृतिक गैस को लेकर मची हाहाकार के बीच भारत सरकार ने विश्वास दिलाया है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और कच्चे तेल से लेकर प्राकृतिक गैस तक पर्याप्त मात्रा में है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) और सीएनजी की आपूर्ति सामान्य है. शर्मा ने आगे कहा, पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) और सीएनजी की आपूर्ति सामान्य है। सरकार पीएनजी विस्तार पर जोर दे रही है और कई कदम उठाए गए हैं. लगभग 2.2 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हो चुके हैं और करीब 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं. एलपीजी के मामले में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई-आउट नहीं है. सरकार अमेरिका और अर्जेंटिना जैसे देशों से गैस खरीद भी बढ़ा रही है.

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