कॉलेज-यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC को आखिर कितना मिलता है आरक्षण? जानिए पूरा सच, क्यों मच रहा UGC नियमों को लेकर घमासान

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. खासतौर पर जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में SC, ST और OBC छात्रों को शामिल करने और उनके लिए अलग कमेटी बनाने के फैसले पर विरोध देखने को मिल रहा है.

UGC New Rules Controversy: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के हालिया निर्देशों ने हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बार फिर आरक्षण की बहस को केंद्र में ला दिया है. UGC ने सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया है कि वे SC, ST और OBC छात्रों से जुड़ी जातिगत भेदभाव की शिकायतों के लिए अलग कमेटी बनाएं और उसे कार्रवाई करने के अधिकार भी दें. इस फैसले के बाद अपर क्लास के कुछ छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोशल मीडिया से लेकर कैंपस तक आरक्षण को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

भारत के संविधान में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था बनाई गई. इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में SC वर्ग के लिए 15 प्रतिशत और ST वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया.

कितना पहुंच चुका है OBC आरक्षण

इसके बाद 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी आरक्षण के दायरे में लाया गया. 1991 में लागू इस फैसले के तहत OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. इस तरह SC, ST और OBC को मिलाकर शिक्षा में कुल आरक्षण लगभग 49.5 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसे आमतौर पर 50 प्रतिशत माना जाता है.

हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर कानूनी चुनौती भी सामने आई. वरिष्ठ वकील इंदिरा साहनी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन कुछ अहम सीमाएं भी तय कीं. कोर्ट ने साफ किया कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. साथ ही OBC वर्ग के लिए ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा लागू की गई, ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके लोग आरक्षण का लाभ न ले सकें.

आखिर कितना मिलता है आरक्षण?

बाद में साल 2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया. इसके साथ ही शिक्षा में कुल आरक्षण का ढांचा और ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि EWS आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अलग माना गया. आरक्षण का असर आंकड़ों में भी दिखाई देता है. शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक दशक में SC, ST और OBC छात्रों की भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 2014-15 से 2020-21 के बीच इन वर्गों के नामांकन में उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया. ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में उच्च शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के छात्रों की संख्या बढ़कर करीब 4.13 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पहले लगभग 3.85 करोड़ थी.

कुल मिलाकर, UGC के नए नियमों ने भले ही विवाद को जन्म दिया हो, लेकिन इसने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि शिक्षा में आरक्षण केवल आंकड़ों का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर से जुड़ा बड़ा सवाल है.

