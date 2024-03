'वन नेशन, वन इलेक्शन' सिस्टम कैसे करेगा काम? 'पहले लोकसभा-विधानसभा चुनाव फिर...' कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या-क्या

One Nation One Election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) की अध्यक्षता वाली समिति ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है. समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है. इसके साथ-साथ कोविंद कमेटी ने 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी अनुशंसा की है. कोविंद कमेटी ने एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव कराने के लिए संविधान से जुड़े कई अनुच्छेद में संशोधन की अनुशंसा भी की है.

कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या किसी ऐसी परिस्थिति में नए सदन के लिए नए सिरे से चुनाव होंगे. ऐसी स्थिति में नए लोकसभा के कार्यकाल पूर्व लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही रहेगा. वहीं, राज्य विधानसभाओं के लिए अगर चुनाव होते हैं तो लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने तक ही उनका कार्यकाल रहेगा. कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 47 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कमेटी से मुलाकात की, जिसमें 32 ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का सपोर्ट किया.

#WATCH | Delhi | High-Level Committee on simultaneous elections, chaired by Ram Nath Kovind, Former President of India, met President Murmu at Rashtrapati Bhavan and submitted its report, today. Union Home Minister Amit Shah was also present. pic.twitter.com/9BOKw20e2f

— ANI (@ANI) March 14, 2024