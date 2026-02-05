  • Hindi
  • How Pakistani Jaish Terrorist Adil Killed After Evading Security Forces 20 Times In Jammu Kashmir

20 बार सुरक्षा घेरा तोड़कर भागा था पाकिस्तानी आतंकी, जम्मू-कश्मीर में ऐसे हुआ जैश कमांडर आदिल का खात्मा

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक आतंकी आदिल को मार गिराया. 18 महीनों से फरार आदिल करीब 20 बार सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका था.

Published: February 5, 2026 6:23 PM IST
20 बार सुरक्षा घेरा तोड़कर भागा था पाकिस्तानी आतंकी, जम्मू-कश्मीर में ऐसे हुआ जैश कमांडर आदिल का खात्मा

How Pakistani Terrorist Killed: जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. किश्तवाड़ जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के खतरनाक आतंकी आदिल को मुठभेड़ में मार गिराया गया. आदिल एक पाकिस्तानी नागरिक था और बीते 18 महीनों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ था.

आदिल जैश के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह का करीबी सहयोगी माना जाता था. वह किश्तवाड़ और डोडा के इलाकों में सक्रिय था और कई आतंकी साजिशों में शामिल रहा. आदिल की खास बात ये थी कि वह पहाड़ों में प्राकृतिक गुफाओं और अस्थायी ठिकानों में छिपकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था.

सुरक्षा बलों के अनुसार, आदिल करीब 20 बार घेराबंदी के बावजूद भाग निकलने में सफल रहा था. हर बार वह इलाके की भौगोलिक स्थिति और जंगलों का फायदा उठाकर फरार हो जाता था. लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया.

ऑपरेशन त्राशी-1

सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने संयुक्त रूप से ‘त्राशी-1’ ऑपरेशन के तहत किश्तवाड़ के छतरू इलाके में एक सप्ताह तक सर्च ऑपरेशन चलाया. बुधवार शाम को खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके को घेरा गया, जिसके बाद आदिल के साथ मुठभेड़ शुरू हुई. कई घंटे चली इस मुठभेड़ में आखिरकार आतंकी आदिल मारा गया.

आदिल की मौत से इलाके के स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. ग्रामीणों का कहना है कि उसकी मौजूदगी के कारण लंबे समय से डर का माहौल बना हुआ था. आतंकी स्थानीय युवाओं को बहकाने और ‘गन कल्चर’ की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं.

अगला निशाना कौन?

अब सुरक्षा बलों का अगला निशाना जैश कमांडर सैफुल्लाह है, जो आदिल की मौत के बाद फरार बताया जा रहा है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, सैफुल्लाह छतरू के उत्तरी इलाके की ओर भागा है. उसे पकड़ने के लिए कम से कम तीन बड़े ऑपरेशन शुरू किए गए हैं. सुरक्षा बल ड्रोन, स्निफर डॉग्स और आधुनिक तकनीक की मदद से जंगलों और पहाड़ियों में तलाशी अभियान चला रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जब तक आखिरी आतंकी खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा.

