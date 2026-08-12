उड़ान से पहले और बाद में पायलट का कैसे होता है ड्रग्स और शराब का टेस्ट? जानें पूरा नियम

भारत में शेड्यूल्ड एयरलाइंस की उड़ानों से पहले हर फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू की पहली उड़ान के एयरपोर्ट पर ब्रेथ एनालाइजर जांच की जाती है. पायलट को मशीन में सांस छोड़नी होती है. मशीन सांस में मौजूद अल्कोहल के आधार पर रीडिंग देती है. DGCA के नियमों के मुताबिक सुरक्षित उड़ान के लिए शरीर में अल्कोहल का स्तर शून्य होना चाहिए.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (photo/AI)

हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट की एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डाल सकती है. यही वजह है कि पायलट और दूसरे फ्लाइट क्रू की फिटनेस को लेकर नियम काफी सख्त हैं. भारत में उड़ान से पहले शराब की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है. इस जांच में पायलट की सांस में अल्कोहल की मात्रा देखी जाती है. जरूरत और नियमों के मुताबिक उड़ान के बाद भी यह टेस्ट हो सकता है.

कैसे होता है अल्कोहल टेस्ट

भारत में शेड्यूल्ड एयरलाइंस की उड़ानों से पहले हर फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू की पहली उड़ान के एयरपोर्ट पर ब्रेथ एनालाइजर जांच की जाती है. पायलट को मशीन में सांस छोड़नी होती है. मशीन सांस में मौजूद अल्कोहल के आधार पर रीडिंग देती है. DGCA के नियमों के मुताबिक सुरक्षित उड़ान के लिए शरीर में अल्कोहल का स्तर शून्य होना चाहिए. नियम यह भी कहते हैं कि पायलट या दूसरे क्रू मेंबर को उड़ान शुरू होने से 12 घंटे पहले शराब, सेडेटिव, नारकोटिक या स्टिमुलेंट ड्रग जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अगर किसी पदार्थ की वजह से उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, तो वे उड़ान ड्यूटी नहीं कर सकते.

टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या होगा?

अगर ब्रेथ एनालाइजर में शराब की मौजूदगी मिलती है, तो मामला वहीं खत्म नहीं हो जाता. नियम के मुताबिक करीब 20 से 25 मिनट के अंदर दूसरा टेस्ट किया जाता है. इस दौरान टेस्ट की प्रक्रिया और मशीन की जांच भी की जाती है. दूसरे टेस्ट में भी पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाता है और जरूरत के मुताबिक गवाह की मौजूदगी में जांच की जाती है. अगर दूसरा टेस्ट सही आता है, तो पायलट को उड़ान के लिए मंजूरी मिल सकती है. लेकिन अगर पायलट दूसरा टेस्ट देने से मना करता है, तो वह उड़ान नहीं चला सकता और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

क्या उड़ान के बाद भी होती है जांच

हां, कुछ परिस्थितियों में उड़ान के बाद भी पायलट और दूसरे क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है. उदाहरण के लिए, भारत के बाहर से आने वाली शेड्यूल्ड उड़ानों में भारत के पहले लैंडिंग स्टेशन पर फ्लाइट और केबिन क्रू की पोस्ट-फ्लाइट जांच का प्रावधान है. इसके अलावा DGCA के एयर सेफ्टी अधिकारी अपनी जरूरत के मुताबिक किसी क्रू मेंबर का उड़ान से पहले या उड़ान पूरी होने के बाद भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने का आदेश दे सकते हैं.

ब्रेथ एनालाइजर ड्रग्स का भी पता चल सकता है?

नहीं. ब्रेथ एनालाइजर खासतौर पर शराब की जांच के लिए इस्तेमाल होता है. ड्रग्स या दूसरे साइकोएक्टिव पदार्थों की जांच अलग तरीके से की जाती है. DGCA के नियमों में पायलट और दूसरे कर्मचारियों को ऐसे साइकोएक्टिव पदार्थ के असर में काम करने से रोक दिया गया है, जिससे सुरक्षित तरीके से ड्यूटी करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. किसी हादसे की स्थिति में जांच और ज्यादा गंभीर हो जाती है. ऐसे मामलों में क्रू का मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है और ब्लड, यूरिन आदि के नमूने लेकर उनकी विस्तृत रासायनिक जांच कराई जा सकती है.

हादसा हो जाए तो क्या होगी जांच

अगर किसी विमान का हादसा होता है, तो क्रू की तुरंत मेडिकल जांच की जा सकती है. DGCA के नियमों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ब्लड और यूरिन के नमूने लिए जाते हैं. इन नमूनों को आगे विस्तृत जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा सकता है. इसका मकसद यह पता लगाना होता है कि हादसे के समय पायलट या किसी दूसरे क्रू मेंबर के शरीर में शराब या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं था, जिसने उनकी क्षमता को प्रभावित किया हो.

टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या होगा?

शराब की जांच में पॉजिटिव आने पर कार्रवाई काफी सख्त हो सकती है. DGCA के मौजूदा नियमों के मुताबिक प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पहली बार पॉजिटिव पाए जाने पर लाइसेंस या अप्रूवल को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. दूसरी बार पॉजिटिव आने पर यह निलंबन तीन साल तक हो सकता है. तीसरी बार पॉजिटिव पाए जाने पर लाइसेंस या अप्रूवल रद्द करने का प्रावधान है. पोस्ट-फ्लाइट टेस्ट में भी कार्रवाई अलग-अलग स्थिति के हिसाब से तय है. पहली बार पॉजिटिव आने पर लाइसेंस या अप्रूवल को एक साल के लिए निलंबित किया जा सकता है, जबकि दूसरी बार पोस्ट-फ्लाइट टेस्ट पॉजिटिव आने पर लाइसेंस या अप्रूवल रद्द करने का प्रावधान है.

सवाल-जवाब

सवाल: क्या हर पायलट का उड़ान से पहले शराब टेस्ट होता है?

जवाब: भारत में शेड्यूल्ड ऑपरेटरों की उड़ानों से पहले फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू की ब्रेथ एनालाइजर जांच का नियम है.

सवाल: पायलट के शराब टेस्ट में क्या देखा जाता है?

जवाब: ब्रेथ एनालाइजर से पायलट की सांस में अल्कोहल की मौजूदगी की जांच की जाती है.

सवाल: पहला टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या पायलट को तुरंत दोषी मान लिया जाता है?

जवाब: नहीं. नियम के मुताबिक पॉजिटिव रीडिंग आने पर 20 से 25 मिनट के अंदर दूसरा टेस्ट किया जाता है.

सवाल: क्या पायलट का उड़ान के बाद भी टेस्ट हो सकता है?

जवाब: हां. कुछ तय परिस्थितियों में पोस्ट-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है. DGCA अधिकारी भी जरूरत के मुताबिक जांच का आदेश दे सकते हैं.

सवाल: क्या ब्रेथ एनालाइजर से ड्रग्स का पता चलता है?

जवाब: नहीं. ब्रेथ एनालाइजर शराब की जांच करता है. ड्रग्स या दूसरे साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए अलग मेडिकल जांच की जरूरत होती है.

सवाल: पायलट के बार-बार शराब टेस्ट में पॉजिटिव आने पर क्या लाइसेंस जा सकता है?

जवाब: हां. DGCA के नियमों में बार-बार पॉजिटिव आने पर लाइसेंस या अप्रूवल के निलंबन से लेकर उसे रद्द करने तक का प्रावधान है.

सवाल: हादसे के बाद पायलट की जांच कैसे होती है?

जवाब: हादसे के बाद क्रू का मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है और ब्लड, यूरिन आदि के नमूने लेकर रासायनिक जांच की जा सकती है.