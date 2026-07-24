Opinion: राजनीति की वेदी पर Gen-Z, विदेश में पढ़ रहे विपक्षी नेताओं के चिराग, जंतर-मंतर पर भविष्य फूंक रहे आम घरों के बच्चे

अगर आप प्रदर्शन या आंदोलन में शामिल होने का प्लान कर रहे हैं तो पहले जान लें FIR, पुलिस वेरिफिकेशन, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, स्टूडेंट वीजा और प्राइवेट जॉब पर क्या असर पड़ सकता है.

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बिना सोचे-समझे उग्र प्रदर्शनों का हिस्सा बनने की सबसे भारी कीमत युवाओं को अपने करियर से चुकानी पड़ती है. (Photo from IANS)

डॉ. अभय पाण्डेय । लोकतंत्र में अपनी बात रखना, सरकार से सवाल पूछना और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है. लेकिन किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि उसका असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार पूरे भविष्य पर पड़ सकता है. हाल के प्रदर्शनों के बीच एक बड़ा सवाल फिर चर्चा में है – क्या राजनीतिक दल अपने समर्थकों और खासकर युवाओं से वही उम्मीद करते हैं, जो अपने परिवार और बच्चों से करते हैं? इसी बहस के बीच नेताओं के बच्चों की पढ़ाई, करियर और आम युवाओं के भविष्य को लेकर अलग-अलग नजरिए पर चर्चा तेज हो गई है.

नेताओं के बच्चों का सुरक्षित भविष्य, आम आदमी के लिए आंदोलन

अब उदाहरण से समझें तो समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बेटी लंदन के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) से पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रही हैं. वहीं उससे छोटे जुड़वां भाई-बहन भी सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे ने लंदन से राजनीति की पढ़ाई पूरी की और बेटी ने स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बच्चे देश के शीर्ष संस्थान IIT दिल्ली से पढ़कर कॉर्पोरेट जगत और स्टार्टअप्स में अपना सफल करियर बना चुके हैं. जब नेताओं के बच्चे सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब आम परिवारों के बच्चे राजनीतिक चालबाजी में फंसकर अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं.

क्या राजनीति में नेताओं के परिवार के लिए अलग नियम हैं

यह स्थिति समाज की उस कड़वी और पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है कि क्रांति होनी चाहिए और भगत सिंह भी पैदा होना चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, बल्कि पड़ोसी के घर में. राजनीतिक नेता भी ठीक इसी मानसिकता से काम करते हैं. वे देश के आम युवाओं को तो क्रांति, आंदोलन और सड़कों पर उतरने का पाठ पढ़ाते हैं, मगर जब त्याग और जोखिम की बात आती है, तो अपने बच्चों को विदेशों और नामचीन संस्थानों के सुरक्षित आशियाने में भेज देते हैं. यानी क्रांति और जेल जाने का जोखिम आम गरीब और मध्यमवर्गीय घरों के युवाओं के हिस्से में डाल दिया जाता है, जबकि उस आंदोलन से फसल काटने और सत्ता हासिल करने का हक केवल नेताओं का होता है.

प्रदर्शन में जाना जोखिम, लेकिन फायदा किसे मिलता है?

जब प्रदर्शनों में कुछ उपद्रवी तत्व जुड़कर माहौल को हिंसक बना देते हैं, तो कानून की लाठी और एफआईआर की चपेट में वे मासूम बच्चे भी आ जाते हैं, जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे और जिनका हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था. विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन मासूमों को मोहरा तो बना लेते हैं, लेकिन संकट के समय किनारे हो जाते हैं. एक बार जब किसी बच्चे पर पुलिस मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो वही नेता जो कल तक मंचों से भाषण दे रहे थे, कभी मदद के लिए आगे नहीं आते. इसके बाद शुरू होता है थानों और कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने का वह अंतहीन सिलसिला, जिसमें बच्चे और उनके लाचार परिजन अकेले घिसटते रहते हैं.

सरकारी नौकरी में पुलिस वेरिफिकेशन सबसे बड़ी चुनौती

बिना सोचे-समझे उग्र प्रदर्शनों का हिस्सा बनने की सबसे भारी कीमत युवाओं को अपने करियर से चुकानी पड़ती है. सरकारी नौकरियों की पारदर्शी प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन एक अनिवार्य शर्त होती है. अगर किसी आवेदन में अभ्यर्थी के खिलाफ किसी आपराधिक मामले या गिरफ्तारी का उल्लेख सामने आता है, या फिर वेरिफिकेशन के दौरान केस पेंडिंग दिखता है, तो उसकी नियुक्ति तुरंत रोक दी जाती है या रद्द कर दी जाती है. कई बार जानकारी छिपाने के आरोप में धोखाधड़ी का अलग से मामला दर्ज हो जाता है, जिससे देश के भीतर सम्मानजनक आजीविका का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है.

पासपोर्ट, विदेश यात्रा और स्टूडेंट वीजा पर क्या असर पड़ता?

इस दौर में हर होनहार युवा की चाहत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाने की होती है, लेकिन एक कानूनी मामला इस राह में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है. पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6(2)(f) के तहत यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो उसे पासपोर्ट जारी होने में अत्यधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है. बिना संबंधित अदालत की विशेष अनुमति के न तो पासपोर्ट बन पाता है और न ही विदेश यात्रा संभव हो पाती है. जरा-सा राजनीतिक जोश, एक युवा को उसके अंतरराष्ट्रीय अवसरों से पूरी तरह काट देता है.

विदेशी यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप में क्या दिक्कत आती है?

हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के शीर्ष संस्थानों में दाखिला मिलना और फुलब्राइट या चेवनिंग जैसी प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप हासिल करना किसी भी मेधावी के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है. लेकिन इन सबके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और स्टूडेंट वीजा (जैसे US F-1) की आवश्यकता होती है, जहां क्रिमिनल हिस्ट्री का खुलासा करना अनिवार्य है. विदेशी कानून में उग्र प्रदर्शनों और हिंसा से जुड़े आरोपों को नैतिक पतन की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे में शानदार मेरिट और विदेशी यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन लेटर होने के बावजूद वीजा सीधा रिजेक्ट हो जाता है.

प्राइवेट नौकरी और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी असर

नुकसान सिर्फ सरकारी क्षेत्र या पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आज का कॉरपोरेट जगत भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेकर अत्यधिक कठोर नियम अपनाता है. किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी से पहले बैकग्राउंड चेक होते हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलते ही जॉइनिंग लेटर रद्द कर दिया जाता है. इसके साथ ही सालों-साल चलने वाले मुकदमों का कानूनी खर्च, वकीलों की फीस और समाज में फैलती बदनामी पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख देती है. युवाओं और उनके अभिभावकों को यह बात गहराई से समझनी होगी कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर अपने स्वर्णिम भविष्य की बलि देना कतई समझदारी नहीं है.

(डॉ. अभय पाण्डेय दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्हें समसामयिक विषयों पर लिखना पसंद है)