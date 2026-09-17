राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं के PM मोदी को कैसे दी जन्मदिन की शुभकामनाएं?

PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 17 सितंबर को 76 साल के हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर BJP देश भर में एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चला रही है. राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबी उम्र की कामना की.
Happy birthday to PM Narendra Modi ji. Wishing you good health and a long life.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2026
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ‘X’ पर पोस्ट किया, ‘PM नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.’
प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और स्वस्थ एवं सक्रिय सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएँ!
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 17, 2026
वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और स्वस्थ एवं सक्रिय सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएं.
So, this is how Modi ji won Delhi. By massively tampering with the voter lists.
Congratulations Modi ji for killing Indian democracy
Happy birthday@narendramodi pic.twitter.com/hhbAU8xNxo
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 17, 2026
उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया ने नई दिल्ली सीट पर अपनी हार के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ‘हैप्पी बर्थडे’ लिखा साथ ही एक न्यूज रिपोर्ट की हेडिंग शेयर करते हुए कहा,’तो इस तरह मोदी जी ने दिल्ली जीता, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करते हुए बधाई मोदी जी भारतीय लोकतंत्र की हत्या के लिए, हैप्पी बर्थडे.’
வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ உளமார வாழ்த்துகிறேன்.
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 17, 2026
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने लिखा, ‘मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दिल से शुभकामनाएं देता हूं, जो एक मजबूत भारत बनाने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं. मैं दिल से आपके अच्छे स्वास्थ्य से भरी लंबी उम्र की कामना करता हूं.’
भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी ह्यांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.
आपणास उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो, ही सदिच्छा.
Heartfelt birthday wishes to the Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji.
Wishing you good health and a long life.…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 17, 2026
पूर्व केंद्रीय मंत्री और NCP प्रमुख शरद पवार ने लिखा, ‘भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.
Wishing you in advance before it gets lost in the flood of good well wishes tomorrow. How do you like the idea Sirji?
Many happy returns of the day for our friend, friend of society, hon’ble PM @narendramodi. May you be blessed with great well-being,love, happiness, peace & a… pic.twitter.com/oL57QKRQnv
— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 16, 2026
TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक दिन पहले ही बर्थडे विश कर दिया, उन्होंने लिखा, ‘कल मिलने वाली ढेरों शुभकामनाओं की भीड़ में कहीं यह संदेश खो न जाए, इसलिए आपको पहले ही बधाई दे रहा हूं. सरजी, आपको यह विचार कैसा लगा? हमारे दोस्त और समाज के हितैषी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्यार, खुशियां, शांति और एक स्वस्थ व लंबी आयु प्रदान करें. ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे!
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