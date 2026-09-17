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राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं के PM मोदी को कैसे दी जन्मदिन की शुभकामनाएं?

PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (17 सिंतबर) अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर BJP देश भर में एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चला रही है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 17, 2026, 12:32 PM IST
PM Narendra Modi Birthday
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर BJP देश भर में एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चला रही है. (Photo: AI)

PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 17 सितंबर को 76 साल के हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर BJP देश भर में एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चला रही है. राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबी उम्र की कामना की.

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ‘X’ पर पोस्ट किया, ‘PM नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.’

वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और स्वस्थ एवं सक्रिय सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएं.

उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया ने नई दिल्ली सीट पर अपनी हार के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ‘हैप्पी बर्थडे’ लिखा साथ ही एक न्यूज रिपोर्ट की हेडिंग शेयर करते हुए कहा,’तो इस तरह मोदी जी ने दिल्ली जीता, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करते हुए बधाई मोदी जी भारतीय लोकतंत्र की हत्या के लिए, हैप्पी बर्थडे.’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने लिखा, ‘मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दिल से शुभकामनाएं देता हूं, जो एक मजबूत भारत बनाने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं. मैं दिल से आपके अच्छे स्वास्थ्य से भरी लंबी उम्र की कामना करता हूं.’

पूर्व केंद्रीय मंत्री और NCP प्रमुख शरद पवार ने लिखा, ‘भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.

TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक दिन पहले ही बर्थडे विश कर दिया, उन्होंने लिखा, ‘कल मिलने वाली ढेरों शुभकामनाओं की भीड़ में कहीं यह संदेश खो न जाए, इसलिए आपको पहले ही बधाई दे रहा हूं. सरजी, आपको यह विचार कैसा लगा? हमारे दोस्त और समाज के हितैषी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्यार, खुशियां, शांति और एक स्वस्थ व लंबी आयु प्रदान करें. ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे!

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About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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