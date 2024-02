Hindi India Hindi

How Right To Education Became A Fundamental Right

Order Order: Right To Education कैसे बना Fundamental Right? ऐसे मिला हमें शिक्षा का अधिकार!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और प्रस्तावना के अनुरूप काम करना चाहिए. जिसमें साफ कहा गया है कि राज्य को गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए.

राइट टू एजुकेशन हमारा Fundamental Right है. ये हम सब जानते हैं क्योंकि ये बात हमारे संविधान में कही गई है. आज हम जानेंगे Right To Education कैसे Fundamental Right बना? इसके मायने क्या हैं? वो कौन-सा केस था जिसकी वजह से हमें शिक्षा का अधिकार मिला? आज बात मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक केस की.

जब संविधान बना है तब शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन संविधान में 2002 में 86वां संशोधन किया गया. और एक नया सेक्शन जोड़ा गया. सेक्शन 21 A. जिसके बाद शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया. इसकी वजह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ गई. क्योंकि इसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई. 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में ये कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंघ करेगा. इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ.

शिक्षा को लेकर संविधान और कानून क्या कहता है?

संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत देश में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा. गौरतलब है कि 6 से 14 साल के वो बच्चे जो अशिक्षित हैं या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनको चिन्हित करने का काम विद्यालय की प्रबंध समिति और स्थानीय निकायों की ओर से किया जाएगा. शिक्षा का अधिकार सीधे-सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है. भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के अधिकार का आश्वासन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके साथ में शिक्षा का अधिकार न हो.

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामला क्या था?

शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में शिक्षा को अनिवार्य बताया और अपना एक एतिहासिक फैसला सुनाया. आइए जानते हैं क्या था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का पूरा मामला.

साल 1991 की बात है. उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली मोहिनी जैन ने सरकारी सीटों के कोटे के तहत कर्नाटक के श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया. एडमिशन के लिए एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ. इसी बीच कर्नाटक सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया.इसमें कहा गया कि सरकार की ओर से फिक्स की गई फीस के अलावा प्राइवेट कॉलेज अपनी इच्छानुसार फीस बढ़ा सकते हैं. इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरह से मोहिनी को जानकारी दी गई कि उन्हें एडमिशन के लिए पहले साल के लिए 60 हजार रुपये फीस भरना पड़ेगा और बाकी चार साल के लिए बैंक गारंटी भी देनी होगी. साथ ही कॉलेज ने मोहिनी से कैपिटेशन फीस के नाम पर 4 लाख रुपये की अतिरिक्त राशी जमा करने को कहा था. ये एक तरह से डोनेशन राशि होती है. मोहिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसके बाद मोहिनी के पिता ने कॉलेज को बताया कि वो इतनी फीस नहीं भर पाएंगे.

हालांकि कॉलेज ने कहा कि उन्होंने इस तरह के पैसे नहीं मांगे थे. इसके बाद मोहिनी ने कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की. जो ट्यूशन के नाम पर छात्रों से इतनी अधिक राशि की मांग करने की अनुमति देती है. याचिका में कहा गया- सरकार की नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 12, 14, 21 और 41 का उल्लंघन है क्योंकि ये मनमाने ढंग से भारतीय नागरिकों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और प्रस्तावना के अनुरूप काम करना चाहिए. जिसमें साफ कहा गया है कि राज्य को गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए.

कोर्ट ने आगे कहा,

“कैपिटेशन फीस शिक्षा को बेचने की कीमत के अलावा और कुछ नहीं है जो शिक्षा की वास्तविक लागत से अधिक है.”

इसने भारत और खासकर कर्नाटक में शिक्षा के तेजी से निजीकरण को मान्यता दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि कैपिटेशन फीस लेना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इस तरह आपको शिक्षा का अधिकार मिला.

