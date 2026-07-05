बिना खाना खाए, बिना ऑक्सीजन के तैरती हैं ये मछलियां, जानिए कैसे मुमकिन हुआ | EXPLAINED

क्या ऐसी मछलियां हो सकती हैं जिन्हें ना खाने की जरूरत पड़े, ना ऑक्सीजन की और ना ही टैंक की साफ-सफाई की चिंता? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इंजीनियरों ने ऐसी रोबोटिक मछलियां तैयार कर दी हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/how-robotic-fish-swim-without-food-or-oxygen-and-charge-themselves-explained-8466309/ Copy

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अगर कोई आपसे कहे कि ऐसी मछलियां भी हैं जिन्हें ना खाने की जरूरत पड़ती है, ना ऑक्सीजन की और ना ही उनकी देखभाल करनी होती है. शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा. लेकिन अब यह बात सच हो गई है. इंजीनियरों ने ऐसी 3D-प्रिंटेड रोबोटिक फिश तैयार की हैं, जो देखने और तैरने में बिल्कुल असली मछलियों जैसी लगती हैं. इतना ही नहीं, बैटरी कम होने पर ये खुद ही चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच जाती हैं और चार्ज होकर फिर से तैरने लगती हैं. यह तकनीक भविष्य के एक्वेरियम (Aquarium) की तस्वीर बदल सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये रोबोटिक मछलियां कैसे काम करती हैं और इनमें ऐसा क्या खास है.

आखिर क्या हैं ये रोबोटिक फिश?

ये कोई जिंदा मछलियां नहीं हैं, बल्कि छोटे-छोटे पानी के अंदर चलने वाले रोबोट हैं. इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पानी में बिल्कुल असली मछलियों की तरह तैरें और एक-दूसरे के साथ घूमती हुई नजर आएं. इन्हें बनाने का मकसद ऐसे लोगों को एक्वेरियम का आनंद देना है, जो असली मछलियां तो रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी रोजाना देखभाल नहीं कर पाते.

इन्हें खाना और ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती?

क्योंकि ये जीवित नहीं हैं. इनके अंदर ना दिल है, ना फेफड़े और ना ही कोई जैविक शरीर है. ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर चलती हैं. असली मछलियों की तरह इन्हें खाना खिलाने, पानी बदलने, ऑक्सीजन देने या टैंक साफ करने की जरूरत नहीं होती. इन्हें सिर्फ बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा चाहिए.

खुद ही चार्ज होने कैसे पहुंच जाती हैं?

यही इस तकनीक की सबसे खास बात है. जब इनकी बैटरी कम होने लगती है, तो ये खुद पानी के अंदर बने एक खास चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच जाती हैं. वहां बिना किसी तार के वायरलेस चार्जिंग के जरिए इनकी बैटरी चार्ज होती है. चार्ज पूरा होते ही ये फिर से पानी में तैरना शुरू कर देती हैं. यानी किसी इंसान को इन्हें निकालकर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती.

आखिर इन्हें रास्ता कौन दिखाता है?

एक्वेरियम के ऊपर एक कैमरा लगाया जाता है, जो हर समय इन रोबोटिक मछलियों पर नजर रखता है. यह कैमरा उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड करता है. इसके बाद एक छोटा कंप्यूटर (Raspberry Pi) यह तय करता है कि कौन-सी मछली किस दिशा में जाएगी और कब चार्जिंग स्टेशन पर लौटेगी. यानी इन मछलियों का पूरा कंट्रोल एक स्मार्ट सिस्टम संभालता है.

इनके अंदर क्या-क्या लगा होता है?

इन रोबोटिक मछलियों के अंदर छोटे-छोटे मोटर, बैटरी, माइक्रोकंट्रोलर और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं. इनका शरीर 3D प्रिंटर से तैयार किया गया है, ताकि यह हल्का भी रहे और पूरी तरह वाटरप्रूफ भी हो.

क्या ये एक-दूसरे के साथ खेल भी सकती हैं?

हां. इन्हें इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि ये एक-दूसरे के साथ घूम सकती हैं और छोटे-छोटे गेम भी खेल सकती हैं. फिलहाल ये ‘टैग’ जैसे आसान गेम खेल सकती हैं. भविष्य में वैज्ञानिक इन्हें झुंड में तैरने और असली मछलियों जैसा व्यवहार करने के लिए और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

इससे क्या फायदा होगा?

अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है, तो लोगों को एक्वेरियम की देखभाल की चिंता नहीं रहेगी. ना मछलियों के बीमार होने का डर होगा और न ही पानी की गुणवत्ता बनाए रखने की परेशानी. इसके अलावा, स्कूलों, ऑफिसों, अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे स्मार्ट एक्वेरियम लगाए जा सकते हैं, जहां बिना ज्यादा देखभाल के हमेशा सुंदर नजारा बना रहेगा.

सवाल-जवाब

सवाल: क्या ये असली मछलियां हैं?

जवाब: नहीं। ये 3D-प्रिंटेड रोबोट हैं, जिन्हें मछली जैसा बनाया गया है.

सवाल: इन्हें खाना क्यों नहीं देना पड़ता?

जवाब: क्योंकि ये जीवित नहीं हैं। ये बैटरी से चलने वाली मशीनें हैं.

सवाल: बैटरी खत्म होने पर क्या होता है?

जवाब: ये खुद ही पानी के अंदर बने वायरलेस चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच जाती हैं और चार्ज होकर वापस तैरने लगती हैं.

सवाल: इन्हें रास्ता कौन दिखाता है?

जवाब: एक कैमरा और Raspberry Pi आधारित कंप्यूटर सिस्टम इनकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और इन्हें दिशा देता है.

सवाल: क्या ये असली मछलियों जैसी दिखती हैं?

जवाब: हां। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि देखने और तैरने में ये काफी हद तक असली मछलियों जैसी लगती हैं.

सवाल: क्या भविष्य में ये आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगी?

जवाब: फिलहाल यह तकनीक विकास के दौर में है। अगर आगे सफल रहती है, तो आने वाले समय में ऐसे स्मार्ट एक्वेरियम बाजार में देखने को मिल सकते हैं.