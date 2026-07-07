Explainer: राम मंदिर ट्रस्ट कैसे चलता है? जानिए फैसले कौन लेता है, कानून क्या कहता है और जवाबदेही कैसे तय होती है

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर हाल की चर्चाओं ने धार्मिक ट्रस्टों की कार्यप्रणाली, फैसले लेने की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है. चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं इसके पीछे किसका हाथ होता है.

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, जिनमें 9 स्थायी और 6 नामित ट्रस्टी शामिल हैं.

ट्रस्ट के सभी सदस्य मतदान नहीं करते, केवल 11 ट्रस्टियों को वोट देने का अधिकार होता है.

भारत में धार्मिक ट्रस्ट संविधान, ट्रस्ट कानून और राज्य से जुड़े कानूनों के तहत संचालित होते हैं.

बड़े धार्मिक ट्रस्टों में ऑडिट, ट्रस्टियों की निगरानी और न्यायिक समीक्षा जवाबदेही के प्रमुख माध्यम हैं.

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली हाल के दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है. ट्रस्ट के फैसलों, प्रशासनिक प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों ने ये जानने की जिज्ञासा बढ़ा दी है कि भारत में धार्मिक ट्रस्ट आखिर किस तरह काम करते हैं और उनके फैसले लेने की व्यवस्था क्या होती है.

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी. इस ट्रस्ट का मकसद राम मंदिर के निर्माण, संचालन, रखरखाव और उससे जुड़े धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना है.

ट्रस्ट की संरचना कैसी है?

ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं. इनमें 9 स्थायी ट्रस्टी और 6 नामित सदस्य शामिल हैं. ट्रस्ट में संत-समाज के प्रतिनिधियों के अलावा निर्मोही अखाड़ा का प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित नागरिक और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या के जिला प्रशासन के पदेन प्रतिनिधि भी शामिल हैं.

हालांकि, सभी 15 सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है. 15 में से केवल 11 ट्रस्टी ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर मतदान करते हैं. सरकारी पदेन प्रतिनिधि और निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते.

फैसले कैसे लिए जाते हैं?

ट्रस्ट के महत्वपूर्ण फैसले बोर्ट ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों में लिए जाते हैं. किसी भी बड़े प्रशासनिक, वित्तीय या नीतिगत फैसले के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, जिसपर चर्चा और जरूरी होने पर मतदान किया जाता है. ट्रस्ट समय-समय विशेषज्ञ समितियों का भी गठन करता है, जो प्रशासनिक सुधार, परियोजना प्रबंधन और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति जैसे विषयों पर सुझाव देती हैं. इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर ट्रस्ट अंतिम फैसले लेता है.

धार्मिक ट्रस्टों को कौन नियंत्रित करता है?

भारत में धार्मिक ट्रस्टों के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय कानून नहीं है. उनका संचालन कई कानूनी व्यवस्थाओं के तहत होता है. संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है. हालांकि, ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है.

धार्मिक ट्रस्टों के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय कानून लागू होते हैं. केंद्रीय स्तर पर Charitable and Religious Trusts Act, 1920 अदालतों को ट्रस्टों के प्रशासन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप और आवश्यक निर्देश देने का अधिकार देता है. कई राज्यों में हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए अलग-अलग Hindu Religious and Charitable Endowments (HR&CE) कानून लागू हैं, जबकि मुस्लिम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन Waqf Act के तहत होता है.

जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है?

बड़े धार्मिक ट्रस्टों में सार्वजनिक दान की राशि और संपत्तियों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है. ऐसे में ट्रस्टियों पर फिड्यूशियरी (विश्वासगत) जिम्मेदारी होती है कि वे दान और संपत्ति का उपयोग ट्रस्ट के मकसद के अनुरूप करें. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ज्यादातर ट्रस्ट नियमित लेखा-जोखा तैयार करते हैं, खातों का ऑडिट कराते हैं, दान और खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं और जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं.

अगर किसी ट्रस्ट के प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. अदालतें जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट के संचालन से जुड़े निर्देश जारी कर सकती हैं.

हालिया चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है?

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर हाल में उठे सवालों के बाद ट्रस्ट ने सार्वजनिक रूप से दान की गई वस्तुओं और परियोजना से जुड़े वित्तीय विवरणों की जानकारी साझा की. ट्रस्ट का कहना है कि सभी दान सुरक्षित हैं और उनका रिकॉर्ड उपलब्ध है.

इस पूरे घटनाक्रम ने धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और सार्वजनिक विश्वास दोनों बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाएं, नियमित ऑडिट और प्रभावी निगरानी व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं.

भारत में धार्मिक ट्रस्टों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन उनके प्रशासनिक और वित्तीय कार्य कानून के दायरे में आते हैं. यही संतुलन धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करने का आधार माना जाता है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं?

ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 9 स्थायी और 6 नामित ट्रस्टी शामिल हैं. हालांकि, मतदान का अधिकार केवल 11 ट्रस्टियों के पास है.

ट्रस्ट के बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं?

प्रमुख निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठकों में प्रस्ताव, चर्चा और जरूरत होने पर मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं. समितियां भी सुझाव देती हैं.

धार्मिक ट्रस्टों को कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?

धार्मिक ट्रस्ट संविधान के अनुच्छेद 26, Charitable and Religious Trusts Act, 1920 और संबंधित राज्य कानूनों के तहत संचालित होते हैं.

धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है?

ऑडिट, वित्तीय रिकॉर्ड, दान का दस्तावेजीकरण, ट्रस्टियों की निगरानी और जरूरत पड़ने पर न्यायिक समीक्षा जवाबदेही सुनिश्चित करती है.

क्या सभी धार्मिक ट्रस्टों पर एक ही कानून लागू होता है?

नहीं. अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं और राज्यों के लिए अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं. ट्रस्ट का संचालन उसके ट्रस्ट डीड और लागू कानूनों के अनुसार होता है.