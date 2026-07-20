स्पेन की फुटबॉल क्रांति; कैसे 5 साल में 16 खिताब जीतकर दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन गया 'ला रोजा'?

Spain World Cup 2026: विश्व कप 2026 जीतने के साथ स्पेन ने साबित कर दिया कि उसकी सफलता कोई किस्मत या संयोग नहीं है. मजबूत युवा सिस्टम, बेहतरीन कोचिंग, शानदार डिफेंस और टीमवर्क के दम पर स्पेन दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन चुकी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 20, 2026, 1:22 PM IST
स्पेन की फुटबॉल क्रांति; कैसे 5 साल में 16 खिताब जीतकर दुनिया की सबसे ताकतवर टीम बन गया 'ला रोजा'?
  • स्पेन ने 2022 से 2026 के बीच पुरुष और महिला वर्ग में 16 बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते.
  • विश्व कप 2026 में स्पेन ने केवल एक गोल खाकर अपनी रक्षात्मक ताकत दिखाई.
  • कोच लुइस डे ला फुएंते ने युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का बेहतरीन मिश्रण तैयार किया.
  • स्पेन अब पुरुष और महिला दोनों विश्व कप ट्रॉफी एक साथ रखने वाला पहला देश बन गया है.

Spain Winning Reasons FIFA 2026: फुटबॉल की दुनिया में कुछ दौर ऐसे आते हैं, जिन्हें एक युग के रूप में याद किया जाता है. कभी ब्राजील का दबदबा था, फिर जर्मनी और फ्रांस ने अपनी छाप छोड़ी. अब ऐसा लगता है कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जिसका नाम है स्पेन.

विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर स्पेन ने अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीत लिया, लेकिन ये जीत केवल एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं है. ये उस फुटबॉल सिस्टम की सफलता की कहानी है जिसने पिछले पांच सालों में पुरुष और महिला वर्ग मिलाकर 16 अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते हैं.

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विश्व कप जीत से कहीं बड़ी है स्पेन की कहानी

ज्यादातर विश्व चैंपियन टीमें एक-दो साल शानदार प्रदर्शन करती हैं, लेकिन स्पेन का मामला अलग है. यहां सफलता किसी एक पीढ़ी या एक सुपरस्टार पर निर्भर नहीं है. देश के अंडर-17, अंडर-19, अंडर-21, ओलंपिक और सीनियर स्तर तक लगभग एक जैसी फुटबॉल संस्कृति देखने को मिलती है.

यही वजह है कि जब एक खिलाड़ी जूनियर टीम से सीनियर टीम में पहुंचता है, तो उसे नई प्रणाली सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पहले से ही उसी फुटबॉल दर्शन का हिस्सा होता है.

वो कोच जिसने सब बदल दिया

2022 विश्व कप में मोरक्को से हारने के बाद स्पेन को नए कोच की तलाश थी. तब लुइस डे ला फुएंते को जिम्मेदारी दी गई. उस समय ये फैसला जोखिम भरा माना गया क्योंकि उन्होंने किसी बड़े क्लब को कोचिंग नहीं दी थी, लेकिन अगले तीन सालों में उन्होंने नेशंस लीग, यूरो 2024 और विश्व कप 2026 जीतकर सभी आलोचकों को जवाब दे दिया. सबसे खास बात ये रही कि वो पहले स्पेन की जूनियर टीमों के कोच रह चुके थे. इसलिए उन्हें ज्यादातर खिलाड़ियों की क्षमता, मानसिकता और खेलने की शैली पहले से पता थी.

डिफेंस जिसने विश्व कप जिता दिया

फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि गोल मैच जिताते हैं लेकिन डिफेंस ट्रॉफी जिताता है. स्पेन ने इस कहावत को पूरी तरह सही साबित किया. पूरे विश्व कप में टीम ने सिर्फ एक गोल खाया। गोलकीपर उनाई सिमोन ने रिकॉर्ड 649 मिनट तक गोल नहीं खाया. युवा डिफेंडर पाउ कुबार्सी और मिडफील्डर रोड्री ने विरोधी टीमों के हमलों को लगभग निष्प्रभावी बना दिया. फाइनल में अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम भी मुश्किल से कुछ साफ मौके बना सकी.

कोई सुपरस्टार नहीं, पूरी टीम सुपरस्टार

स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक खेल रहा. टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं थी. मिकेल ओयारजाबाल ने अहम गोल किए. मिकेल मेरिनो ने नॉकआउट मुकाबलों में निर्णायक भूमिका निभाई. फेरान टोरेस ने फाइनल में विजयी गोल दागा। रोड्री ने पूरे टूर्नामेंट में मिडफील्ड को नियंत्रित किया. यानी हर मैच में अलग खिलाड़ी हीरो बनता रहा.

युवा खिलाड़ियों ने दिखाया भविष्य

लामिन यामाल, पाउ कुबार्सी और विकी लोपेज जैसे युवा खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि स्पेन की सफलता आने वाले वर्षों में भी जारी रह सकती है.

यामाल केवल 19 साल की उम्र में विश्व कप फाइनल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए. वहीं, कुबार्सी ने टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार जीत लिया. इन खिलाड़ियों ने दिखाया कि स्पेन की अगली पीढ़ी पहले से ही तैयार है.

महिला फुटबॉल में भी स्पेन का जलवा

स्पेन की कहानी केवल पुरुष फुटबॉल तक सीमित नहीं है. महिला टीम ने 2023 विश्व कप जीता, फिर लगातार दो नेशंस लीग खिताब अपने नाम किए.

अंडर-19 और अंडर-17 लेवल पर भी स्पेन की लड़कियां लगातार यूरोपीय और विश्व खिताब जीत रही हैं. यही वजह है कि आज स्पेन पुरुष और महिला दोनों विश्व कप ट्रॉफी रखने वाला पहला देश बन चुका है.

2030 विश्व कप की तरफ बढ़ता स्पेन

2030 विश्व कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को संयुक्त रूप से करेंगे. ऐसे में 2026 की सफलता ने स्पेन को और अधिक आत्मविश्वास दिया है. अगर मौजूदा ढांचा और खिलाड़ी विकास प्रणाली इसी तरह चलती रही तो आने वाले सालों में भी स्पेन विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा केंद्र बना रह सकता है.

स्पेन ने विश्व कप 2026 का फाइनल किसे हराकर जीता?
स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता.

स्पेन के लिए विजयी गोल किसने किया?
फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय के 106वें मिनट में गोल कर स्पेन को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

विश्व कप 2026 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना?
स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल अवॉर्ड मिला.

स्पेन की सबसे बड़ी ताकत क्या रही?
मजबूत डिफेंस, टीमवर्क, युवा खिलाड़ियों का योगदान और स्पष्ट फुटबॉल दर्शन स्पेन की सबसे बड़ी ताकत रहे.

स्पेन ने पिछले पांच वर्षों में कितने बड़े खिताब जीते?
पुरुष और महिला वर्ग मिलाकर स्पेन ने 2022 से 2026 के बीच कुल 16 बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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