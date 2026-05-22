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How Terrorists Executed Pahalgam Attack Nia Charge Sheet Reveals

'पेड़ के नीचे बैठकर किया लंच और फिर...', पहलगाम हमले को आतंकियों ने कैसे दिया अंजाम? जानिये NIA की चार्जशीट में क्या-क्या

Pahalgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से आए तीन आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी.

Pahalgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उसकी खौफनाक यादें लोगों के जेहन में आज भी ताजा हैं. पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान ले ली. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अब इसे लेकर कई खुलासे किये हैं. NIA की चार्जशीट से ये बात सामने आई है कि हमले में शामिल तीन आतंकियों ने 26 लोगों को मारने से पहले एक पेड़ के नीचे लंच किया था.

पहलगाम में कितने लोगों की गई थी जान?

22 अप्रैल को जब तीन पाकिस्तानी आतंकी चीड़ के जंगलों से निकलकर बैसरन के छोटे से पहाड़ी मैदान में भीड़ पर फायरिंग कर रहे थे, तो 25 टूरिस्ट और एक लोकल आम आदमी मारे गए थे. उन्होंने उन लोगों को गोली मार दी जो ‘कलमा’ नहीं पढ़ पा रहे थे. तीनों आतंकियों की पहचान फैसल जट्ट उर्फ ​​सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ ​​जिबरान और हमजा अफगानी के तौर पर हुई थी. तीनों को 29 जुलाई को श्रीनगर के बाहरी इलाके में ‘ऑपरेशन महादेव’ के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था.

NIA ने दाखिल की चार्जशीट

स्पेशल कोर्ट में NIA की तरफ से फाइल की गई 1,597 पेज की चार्जशीट में पाकिस्तान से जुड़ी गहरी साज़िश की सारी डिटेल दी गई है. एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का नाम लिया है, जिसका हेड हाफिज सईद है. हाफिज सईद को भारत ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है. इसके साथ-साथ हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट्ट के हेड द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का भी नाम लिया है. ये सभी हमले की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में शामिल थे.

हमले से एक दिन पहले कहां थे आतंकी?

हमले से एक दिन पहले, तीनों आतंकवादी बैसरन के पास एक स्थानीय निवासी के घर गए थे. स्थानीय नागरिक परवेज अहमद ने बताया कि 21 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे, वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी ‘ढोक’ (झोपड़ी) में बैठे थे, तभी हथियारबंद लोग आ गए. NIA चार्जशीट के मुताबिक, बैसरन घाटी में टट्टू चलाने वाले परवेज ने जांच एजेंसी को बताया, ‘मेरे मामा बशीर अहमद जोथर अंदर आए और हमें चुप रहने को कहा. वह बाहर गए और कुछ ही देर में लौट आए. उनके पीछे तीन आदमी बंदूकें लिए हुए थे. हथियारबंद लोग ढोक के अंदर बैठ गए. उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पानी दे दूं, क्योंकि वे बहुत थके हुए और प्यासे थे और लंबा सफर तय किया है.’

परवेज के घर ली थी पनाह

परवेज ने आगे बताया, ‘मैंने उन्हें पानी दिया. पीने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लाह की राह पर लड़ने वाले और कश्मीरी मुसलमानों की आजादी के लिए जिहाद करने वाले लोगों को पानी देने के लिए मुझे ‘सवाब’ मिलेगा. वे पंजाबी टच वाली उर्दू बोल रहे थे और कश्मीरी नहीं लग रहे थे. मुझे एहसास हुआ कि वे मुजाहिद थे. उन्होंने मुझसे उनके बैग और पाउच छिपाने को कहा. जब तक वे वहीं रहे, मैंने उन्हें ढोक में पड़े अपने कंबल/बिस्तर के नीचे छिपा दिया. उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी पत्नी ताहिरा को हम सबके लिए चाय बनाने को कहा.’ बाद में उन्होंने खाना खाया और रोटियां पैक करके रात 10 बजे तक निकलने को कहा. परवेज और उसके चाचा, बशीर अहमद जोथर को 22 जून को तीन आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

आतंकवादियों ने हमले से पहले किया लंच

चार्जशीट के मुताबिक, अगली सुबह तीनों आतंकवादियों को बैसरन घाटी के पास देखा गया. घाटी में घुसने से पहले, तीनों आतंकवादी एक पेड़ के नीचे बैठे और लंच किया. कुछ समय बाद, उन्होंने अपने बैग से कंबल निकाले और उन्हें अपने ऊपर डाल लिया. फिर उनमें से दो उस जगह की ओर बढ़े जहां से एक छोटी नदी बैसरन में आती है और वहां बैठकर अंदर की गतिविधियों को देखा. फिर वे उस जगह पर लौट आए, जहां उन्होंने तीसरे आतंकवादी के साथ अपना सामान रखा था. तीनों ने अपने बैग वहीं छोड़ दिए और फिर से उसी जगह पर चले गए. जब ​​वे आखिरी बार वहां पहुंचने लगे, तो उनमें से एक ने एक्शन कैमरा पहना हुआ था, उसके सिर पर एक GoPro था और वे बाड़ पार करके पार्क में घुस गए.

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2:23 से शुरू हुई अंधाधुन फायरिंग

फिर उनमें से 2 आतंकी उस जगह की तरफ बढ़े जहां से एक छोटी नदी बैसरन में आती है और वहां बैठकर अंदर की एक्टिविटीज़ देखने लगे. दोपहर 2:23 बजे उनमें से एक ने अपनी M-4 कार्बाइन से पहली गोली चलाई. कुछ सेकंड बाद, बाकी दो आतंकवादियों ने ढाबों और ढलान वाले इलाके के पास अपनी AK-47 राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी. NIA ने कहा कि आरोपियों ने जानबूझकर बीच के घास के मैदान को किल जोन बना दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग मारे जाएं.

भागते समय, आतंकवादियों का सामना बाड़ के बाहर पेड़ों के पीछे छिपे तीन आम लोगों से हुआ और वे उनके पास पहुंचे. फिर उन्होंने उन्हें पास से गोली मार दी. भागते समय, उन्होंने एक आदमी को भी रोका और उससे ‘कलमा’ पढ़ने को कहा. जब उसने कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने उसे जाने दिया. चार्जशीट के मुताबिक, पार्क से बाहर निकलने के बाद, आतंकवादियों ने जश्न में गोलियां भी चलाईं.