How To Apply For Citizenship Under Caa Who Can Apply Government Launches Portal For Refugees

CAA Rules Notified: CAA के तहत नागरिकता के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई? ये रहे 7 स्टेप

सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा.

How to Apply for Citizenship under CAA: लोकसभा चुनाव 2024 से एक महीने से भी कम समय पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के नियमों को अधिसूचित किया. यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है. तेजी से नियमों को अधिसूचित करते हुए, सरकार ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न का सामना किया है.

2019 अधिनियम का पूरे देश में तीव्र विरोध हुआ और इसे चार साल से ज्यादा समय तक ठंडे बस्ते में रखा गया. इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि सरकार आम चुनाव से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित करने की योजना बना रही है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर CAA के तहत नागरिकता के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. यहां आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए जाएंगे.

CAA 2019 के तहत नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

जो व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत चले आए और छह धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित हैं, वे इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं. उन्हें CAA 2019 के तहत नागरिकता पाने के लिए indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा.

फिर वेबसाइट पर यूजर रजिस्ट्रेशन (Sign Up) के लिए पहले “Click To Submit Application For Indian Citizenship under CAA 2019 पर CLICK करना होगा.

इसके बाद अपना मोबाइल नंबर ENTER करके CAPTA CODE ENTER करना होगा और फिर अगले पेज पर EMAIL ID, नाम और फिर से CAPTCHA CODE enter करके submit पर क्लिक करना होगा.

ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया OTP डालना होगा और फिर से CAPTCHA ENTER करके OTP वेरिफाई करना होगा.

इसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन (Sign Up) पूरा हो जायेगा.

इसके बाद Log in Window Open होगी, जिसमें ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर enter करना होगा और Captcha Enter करके Continue पर click करना होगा. OTP आएगा उसे डालकर फिर से CAPTCHA CODE ENTER करना होगा और VERIFY AND PROCEED पर क्लिक करना होगा.

इतना करने पर ‘Click Here to Initiate Fresh Application’ option आएगा, इसपर Click करने के बाद शरणार्थियों से उनके बारे में 8 से 11 सवाल पूछे जाएंगे कि क्या 2014 से पहले आए, कहां से आए धर्म क्या है, क्या 5 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और सवालों जवाब उन्हे हां या फिर ना के Option पर टिक करके देना है और इसके बाद CAA 2019 के Naturalisation प्रावधान के तहत नागरिकता के लिए Accept & Submit पर CLICK करना होगा.

आखिर में शरणार्थी अपनी सारी जानकारियां, वर्तमान पता, परिवार की जानकारी, अपराधिक मामले (अगर हो) की जानकारी इंटर करके SUBMIT करेगा और फिर DOCUMENTS UPLOAD करके और ऑनलाइन PAYMENT करके CAA 2019 के तहत नागरिकता के लिए APPLY पा सकता है.

आवेदन करने में कितना समय लगेगा?

पोर्टल पर Sign Up, Log In और जानकारी भर कर नागरिकता के लिए Apply करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट तक औसतन समय लगेगा. किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप support.ctznoci@mha.gov.in पर मेल कर जानकारी ले सकते हैं. पोर्टल को मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से आसानी से Operate किया जा सकता है.