How to Apply for E-Permit Online during lockdown: देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. केंद्र सरकार ने कुछ रियायतों के साथ इसे 31 मई तक बढ़ा दिया है. हालांकि अब राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कई तरह ढील की घोषणा की है. कई राज्यों में तो बाजार भी खुलने लगे हैं. लेकिन अभी एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर घर से बाहर जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ रही है. इसके लिए सभी राज्यों के पुलिस विभाग ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है. Also Read - विराट कोहली ने जिम में पसीना बहाते हुए पोस्ट किया वीडियो, डीविलियर्स ने किया रिएक्ट

आइए हम आपको दिल्ली पुलिस की इस सेवा के बारे में बताते हैं. आप बहुत आसानी से ई-परमिट हासिल कर सकते हैं. आपको केवल इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. Also Read - लॉकडाउन के बाद प्लान कर रहे हैं शादी तो अपनाएं करीना कपूर के ये 5 ब्राइडल लुक

How to Apply for E-Permit Online in Hindi:

स्टेप-1: सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट delhipolice.nic.in पर जाएं.

स्टेप-2: वेबसाइट पर लेफ्ट साइट में पिंक कलर में मूवमेंट पास का ऑप्शन दिया गया है.

स्टेप-3: इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही मूवमेंट पास लॉगइन का विकल्प खुलेगा.

स्टेप-4: यहां आपको पहले लॉगइन बनाना होगा. इसके लिए क्रिएट ऐन अकाउंट पर क्लिक करना होगा.

स्टेप-5: अकाउंट बनने के बाद आप जब इसे लॉग इन करेंगे तो आपको मूवमेंट पास और डाउनलोड/स्टेटस मूवमेंट पास का ऑप्शन दिखेगा.

स्टेप-6: आपको मूवमेंट पास के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. वहां आपको अपनी पूरी जानकारी डालनी होगी. आपको पास किस कारण से चाहिए? ये भी बताना होगा.

स्टेप-7: इसके बाद आपको अपना फोटो और एक आईडी प्रूफ की कॉपी अपलोड करनी होगी. ध्यान रहे कि आपकी तस्वीर और आईडी प्रूफ का वेट 200 केबी से कम हो.

स्टेप-8: इसके बाद आपको गतंव्य का डिटेल डालना होगा. वहां आपको स्टेट से बाहर जाने के बारे में बताना होगा.

स्टेप-9: इस फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद आपको टर्म एंड कंडिशन को स्वीकार करने के ऑप्शन पर मार्क करना होगा.

स्टेप-10: इसके बाद आप इस फॉर्म को सब्मिट कर दें.

स्टेप-11: फॉर्म सब्मिट होने के बाद आपको इसका स्टेटस पेंडिग दिखाएगा.

स्टेप-12: दिल्ली पुलिस कुछ घंटों में आपको पास जारी कर देती है. पास जारी होने के बाद स्टेटस में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा.

स्टेप-13: यहां से पास डाउनलोड कर अपने साथ ले लें.

स्टेप-14: सबसे अहम बात यह है कि इस पास के साथ आपको अपना ओरिजनल आईडी प्रूफ दिखाना होगा. Also Read - मोदी-योगी ने चीन को दिया झटका, जर्मनी की कंपनी चीन से आगरा लाएगी अपनी फैक्‍ट्री