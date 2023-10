Hindi India Hindi

How To Apply Online For Voter Id Card

घर बैठे Voter ID कैसे बनवाएं? जानें Step By Step Process

Election Commission ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप वोट डाल सकते हैं.

Voter Id Card (Photo File)

How To Apply Online For Voter Id: चुनाव आयोग (Election Commission) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी. अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप भी अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं. इसके लिए आपको मतदान करना होगा. मतदान के लिए वोटर आईडी बनवाना जरूरी है. इसके बिना आप वोट नहीं डाल सकते. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आप ऑनलाइन वोटर आईडी कैसे बनवा सकते हैं.

Voter ID बनवाने के क्या नियम हैं?

भारत का चुनाव आयोग (ECI) प्रत्येक नागरिक को एक मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, जिसने लोकतांत्रिक चुनाव में वोट डालने के लिए अर्हता तिथि यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है. वोटर आईडी को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न आधिकारिक उद्देश्यों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है. इससे पहले, स्थानीय या राष्ट्रीय चुनाव से पहले ही मतदाता कार्ड के लिए आवेदन करना संभव था. हालांकि, अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से वोटर आईडी बनवाई जा सकती है.

इसलिए, भारत सरकार ने व्यक्तियों को घर बैठे वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल लॉन्च किया. नागरिक खुद को सामान्य मतदाता के रूप में नामांकित कर सकते हैं और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भर सकते हैं. पंजीकृत मतदाताओं को भी अपने नामांकन की स्थिति की जांच करनी चाहिए.

वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करें?

ये देखने के लिए कि आप वोट देने के लिए रजिस्टर हैं या नहीं, आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.in/ पर जाएं.

अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आप मतदान करने के योग्य हैं, अन्यथा आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण कराना होगा या नया मतदाता पहचान पत्र बनवाना होगा. वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं. आप मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा जांचने या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं.

आप अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर भी जा सकते हैं और अपनी सहायता के लिए डिटेल ब्राउसर पा सकते हैं.

ऑनलाइन पोर्टल के जरिए Voter ID के लिए कैसे करें अप्लाई?

Step 1: वोटर सर्विस पोर्टल voorportal.eci.gov.in पर विजिट करें.

Step2: अगर आप न्यू यूजर हैं तो लॉगिन अकाउंट बनाएं. अगर आप मौजूदा यूजर हैं तो पूछे गए क्रेडेंशियल दर्ज करें.

Step 3: Voter Id के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरें

फॉर्म 6 – ये फॉर्म ‘First Time Voters’ और ‘उन मतदाताओं जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है’ के लिए है.

• फॉर्म 6A – ये NRI मतदाताओं के लिए एक चुनाव कार्ड आवेदन फॉर्म है.

• फॉर्म 8 – डेटा या जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, फोटो, जन्म तिथि आदि में बदलाव के लिए ये फॉर्म भरें.

• फॉर्म 8A – एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निवासी का पता बदलने के लिए.

Step 4: फॉर्म और फोटो में पूछे गए संबंधित दस्तावेज अपलोड करें.

Step 5: सभी भरे गए विवरणों को ध्यान से जांचें और सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

