Hindi India Hindi

How To Become Commercial Pilot Education And Training Licensed Pilots In India

कैसे बनते हैं कमर्शियल पायलट? कितनी पढ़ाई और ट्रेनिंग चाहिए, भारत में कितने हैं Licensed Pilots

भारत में कमर्शियल पायलट बनने के लिए 12वीं में साइंस (फिजिक्स और मैथ्स) जरूरी है, इसके बाद DGCA से मान्यता प्राप्त फ्लाइंग ट्रेनिंग और लाइसेंस लेना होता है. चलिए आपको इसकी पूरी पढ़ाई बताते हैं.

How to Become Commercial Pilot: भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. नई एयरलाइंस, बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर और बढ़ते हवाई यात्रियों के बीच पायलटों की मांग लगातार चर्चा में है. लोकसभा में सरकार ने बताया कि देश में 65 वर्ष से कम आयु के कुल 25,001 पायलट वैध लाइसेंस के साथ मौजूद हैं. हालांकि, कितने पायलट सक्रिय सेवा में नहीं हैं या बेरोजगार हैं, इसका कोई केंद्रीय रिकॉर्ड नहीं रखा जाता.

भारत में कितने पायलट?

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने DGCA (Directorate General of Civil Aviation) के आंकड़े शेयर करते हुए बताया कि देश में 10,051 एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) धारक विमान के लिए और 210 हेलीकॉप्टर के लिए हैं. वहीं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) धारकों की संख्या सबसे ज्यादा है 12,480 विमान के लिए और 777 हेलीकॉप्टर के लिए. इसके अलावा 1,483 प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) धारक भी हैं.

2014 से 2025 के बीच कुल 6,775 ATPL जारी किए गए. साल 2019 में ये संख्या 752 के उच्चतम स्तर पर थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में घटकर 398 रह गई. बाद में रिकवरी हुई और 2022 में 720 और 2025 में 646 ATPL जारी किए गए. ये डेटा ऐसे समय में आया है जब भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही हैं.

कैसे बनते हैं कमर्शियल पायलट?

शैक्षणिक योग्यता

12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ्स जरूरी है. न्यूनतम 50% अंक जरूरी होते हैं.

मेडिकल फिटनेस

DGCA से क्लास 2 और बाद में क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है.

Add India.com as a Preferred Source

DGCA Exam क्लियर करना

एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक जैसे विषयों की परीक्षा पास करनी होती है.

फ्लाइंग ट्रेनिंग

DGCA मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल से न्यूनतम 200 घंटे की उड़ान पूरी करनी होती है.

CPL (Commercial Pilot Licence) प्राप्त करना

जरूरी फ्लाइंग घंटे और परीक्षा पास करने के बाद DGCA CPL जारी करता है.

ATPL (Airline Transport Pilot Licence)

एयरलाइन में कैप्टन बनने के लिए अतिरिक्त अनुभव और परीक्षा के बाद ATPL लेना होता है.

लाइसेंस के प्रकार विमान (प्लेन) हेलीकॉप्टर कुल संख्या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) 10,051 210 10,261 कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) 12,480 777 13,257 प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) 1,483 1,483 कुल लाइसेंसधारी पायलट (65 वर्ष से कम) 25,001