कैसे IRCTC की नई वेबसाइट पर बुक होगा ट्रेन टिकट? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

IRCTC New Website: IRCTC की नई वेबसाइट बुधवार रात लाइव हो गई है. यह वेबसाइट का बीटा वर्जन है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 15, 2026, 11:17 PM IST
कैसे IRCTC की नई वेबसाइट पर बुक होगा ट्रेन टिकट? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रासेस
IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है. (photo credit, IRCTC, for representation only)

IRCTC New Website: 24 साल बाद IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है. इसमें यूजर्स की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. आइये जानते हैं IRCTC की नई वेबसाइट की ट्रेन टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया को.

और पढ़ें: IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, जानें क्या हैं 4 बड़े बदलाव? यूजर्स दे सकेंगे फीडबैक

नई IRCTC वेबसाइटको इस लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है, https://www.irctc.co.in/eticket/. बीटा वर्शन का लिंक मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी दिया गया है.

IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, जानें क्या हैं 4 बड़े बदलाव? यूजर्स दे सकेंगे फीडबैक

नई वेबसाइट पर ऐसे बुक करें ट्रेन टिकट

  1. IRCTC बीटा वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए, होमपेज के ऊपर-दाएं कोने में मौजूद ‘लॉगइनबटन पर क्लिक करें. अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालें, फिर अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए ‘लॉगइनपर क्लिक करें.
  2. लॉग इन करने के बाद, अपना ‘From’ (बोर्डिंग स्टेशन) और ‘To’ (डेस्टिनेशन स्टेशन) डालें, यात्रा की तारीख चुनें, लागू कोटा और छूट (अगर आप इसके लिए योग्य हैं) चुनें, और फिर ‘Search Trains’ पर क्लिक करें.
  3.  स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपके चुने हुए रूट के लिए उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट होगी. यहां आप बोर्डिंग स्टेशन से हर ट्रेन के निकलने का समय, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का समय, कुल यात्रा का समय, फ्रीक्वेंसी और सीट की उपलब्धता देख सकते हैं.
  4. सीट का स्टेटस देखने के लिए ‘Check Availability’ पर क्लिक करें. अपनी पसंद की ट्रेन और ट्रैवल क्लास चुनने के बाद, ‘Book’ पर क्लिक करें. उदाहरण के लिए, अगर आप नई दिल्ली से हावड़ा की यात्रा कर रहे हैं, तो बुकिंग पेज पर आपकी चुनी हुई ट्रेन और यात्रा की जानकारी दिखाई देगी.
  5. फिर ‘Continue Booking’ पर क्लिक करें. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको पेमेंट के अगले स्टेप पर जाने से पहले यात्री की जानकारी (जैसे नाम, उम्र, लिंग और अन्य ज़रूरी जानकारी) डालनी होगी.
  6. अंत में, पेमेंट पेज पर जाएं और अपनी पसंद का पेमेंट तरीका चुनें. IRCTC वेबसाइट कई ऑप्शन सपोर्ट करती है, जैसे नेट बैंकिंग, UPI ऐप्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और डिजिटल वॉलेट. पेमेंट सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा और ई-टिकट जेनरेट हो जाएगा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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