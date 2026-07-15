कैसे IRCTC की नई वेबसाइट पर बुक होगा ट्रेन टिकट? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रासेस

IRCTC New Website: 24 साल बाद IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है. इसमें यूजर्स की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. आइये जानते हैं IRCTC की नई वेबसाइट की ट्रेन टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया को.
IRCTC बीटा वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए, होमपेज के ऊपर-दाएं कोने में मौजूद ‘लॉगइन’ बटन पर क्लिक करें. अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालें, फिर अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए ‘लॉगइन’ पर क्लिक करें.
लॉग इन करने के बाद, अपना ‘From’ (बोर्डिंग स्टेशन) और ‘To’ (डेस्टिनेशन स्टेशन) डालें, यात्रा की तारीख चुनें, लागू कोटा और छूट (अगर आप इसके लिए योग्य हैं) चुनें, और फिर ‘Search Trains’ पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपके चुने हुए रूट के लिए उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट होगी. यहां आप बोर्डिंग स्टेशन से हर ट्रेन के निकलने का समय, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का समय, कुल यात्रा का समय, फ्रीक्वेंसी और सीट की उपलब्धता देख सकते हैं.
सीट का स्टेटस देखने के लिए ‘Check Availability’ पर क्लिक करें. अपनी पसंद की ट्रेन और ट्रैवल क्लास चुनने के बाद, ‘Book’ पर क्लिक करें. उदाहरण के लिए, अगर आप नई दिल्ली से हावड़ा की यात्रा कर रहे हैं, तो बुकिंग पेज पर आपकी चुनी हुई ट्रेन और यात्रा की जानकारी दिखाई देगी.
फिर ‘Continue Booking’ पर क्लिक करें. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको पेमेंट के अगले स्टेप पर जाने से पहले यात्री की जानकारी (जैसे नाम, उम्र, लिंग और अन्य ज़रूरी जानकारी) डालनी होगी.
अंत में, पेमेंट पेज पर जाएं और अपनी पसंद का पेमेंट तरीका चुनें. IRCTC वेबसाइट कई ऑप्शन सपोर्ट करती है, जैसे नेट बैंकिंग, UPI ऐप्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और डिजिटल वॉलेट. पेमेंट सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा और ई-टिकट जेनरेट हो जाएगा.