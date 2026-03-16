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सिर्फ 10 मिनट में घर पहुंचेगी Blinkit Ambulance, जानिए कैसे करें बुक, कहां मिल रही ये सुविधा?
Blinkit Ambulance Booking: अब आप ग्रोसरी की तरह ही मोबाइल ऐप के जरिए चंद मिनटों में लाइफ-सपोर्ट एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं. गुरुग्राम में
Blinkit Ambulance Service: ई-कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट (Blinkit) ने अपनी डिलीवरी सेवा से ग्रोसरी मार्केट में क्रांति लाने के बाद अब हेल्थकेयर सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है. अब आप ब्लिंकिट ऐप के जरिए महज 10 से 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, वो भी फ्री में.
आपातकालीन स्थितियों में समय की कीमत जान से बढ़कर होती है, और इसी जरूरत को समझते हुए ब्लिंकिट ने इस इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है. आमतौर पर भारत जैसे भीड़भाड़ वाले देशों में एम्बुलेंस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कई बार घातक साबित होता है.
ब्लिंकिट 10-मिनट एम्बुलेंस सेवा
ब्लिंकिट ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करके फिलहाल गुरुग्राम में ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की है. कंपनी का दावा है कि उनके लॉजिस्टिक्स और तकनीक का उपयोग करके एम्बुलेंस को यूजर तक रिकॉर्ड समय में पहुंचाया जा सकता है.
ब्लिंकिट ऐप से एम्बुलेंस कैसे बुक करें?
ब्लिंकिट से एम्बुलेंस बुक करना उतना ही आसान है जितना कि दूध या ब्रेड ऑर्डर करना. इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर ब्लिंकिट ऐप ओपन करें. यहां Ambulance पर क्लिक करें.
एम्बुलेंस के प्रकार चुनें
आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके बाद लोकेशन कन्फर्म करें. जिसमें अपना पिक-अप एड्रेस और अस्पताल सुनिश्चित करें. बुकिंग होते ही आपको एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर और लाइव लोकेशन मिल जाएगी.
नहीं लगेगा कोई पैसा
फिलहाल ये सेवा मुफ्त है और दिन हो या रात, हर समय उपलब्ध रहती है. ब्लिंकिट अपने डेटा और डार्क स्टोर्स के नेटवर्क का लाभ उठाकर कम से कम समय में सहायता पहुंचाने का प्रयास करता है. रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आपके घर से कितनी दूर है और उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा.
कुछ बातों का रखें ध्यान
हालांकि यह एक जीवनरक्षक तकनीक है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. वर्तमान में यह सेवा गुरुग्राम में ही उपलब्ध है. 10 मिनट का दावा ट्रैफिक और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है. इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपका ऐप अपडेटेड है, ताकि इमरजेंसी में फीचर काम न करने जैसी स्थिति न बने.
गुरुग्राम में बचाई शख्स की जान
गुरुग्राम से इस एम्बुलेंस सर्विस के इस्तेमाल का मामला सामने आया. जहां एक परिवार को आपात स्थिति में एम्बुलेंस की जरूरत थी और ब्लिंकिट के जरिए बुक करने के महज 4 मिनट के भीतर एम्बुलेंस उनके दरवाजे पर खड़ी थी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके परिवार में अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी. घबराहट के उस माहौल में उन्होंने ब्लिंकिट ऐप का सहारा लिया.
Dear @letsblinkit, your Ambulance service is a lifesaver indeed. Jist this morning, a classmate of mine requested for an ambulance in Gurugram. It arrived in 4 minutes and his mom was in the emergencybward of a hospital within 20 minutes.
Both the paramedic attendants and the…
— Harpreet (@CestMoiz) March 14, 2026
यूजर ने लिखा कि बुकिंग के मात्र 4 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उनके घर पहुंच गई. एम्बुलेंस न केवल समय पर आई, बल्कि वह पूरी तरह से आधुनिक उपकरणों से लैस थी और उसका स्टाफ भी काफी पेशेवर था.
गोल्डन ऑवर में तकनीक का कमाल
चिकित्सा विज्ञान में ‘गोल्डन ऑवर’ (यानी आपात स्थिति के बाद का पहला घंटा), को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. ब्लिंकिट के संस्थापक अलबिंदर ढींडसा ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए संतोष व्यक्त किया और कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य ही यही है कि संकट के समय तकनीक के जरिए लोगों की मदद की जा सके.
परिवार को एम्बुलेंस की सटीक लोकेशन पता थी, जिससे उनकी मानसिक चिंता कम हुई. 4 मिनट में एम्बुलेंस का पहुंचना यह साबित करता है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में बड़े बदलाव आ रहे हैं.
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