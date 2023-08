Hindi India Hindi

How To Buy Land On The Moon Land On The Moon Will Be Available For Only 3 Thousand Rupees

चंद्रमा पर जमीन कैसे खरीदें: सिर्फ 3 हजार रुपए में मिलेगी चांद पर जमीन!

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून संधि देशों को चंद्रमा पर अधिकार का दावा करने से रोकते हैं, नागरिकों को नहीं. तो कोई भी कानूनी तौर पर चांद पर जमीन खरीद सकता है.

Chandrayaan-3 (Photo File)

How TO Buy Land On Moon: भारत ने इतिहास रच दिया. चंद्रयान 3 (Chandrayaan-3) चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया है. भारत और पूरे विश्व में खुशी का माहौल बना हुआ है. इस पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी.

Trending Now

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का कहना है कि चंद्रयान-3 की सफलता न केवल विज्ञान बल्कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित हुई है.

चंद्रयान-3 की सफलता के साथ ही एक बार फिर चंद्रमा पर जीवन की चर्चा होने लगी है. इसके साथ ही लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि चांद पर जीवन कैसा होगा? चांद पर जमीन कैसे खरीदें और चांद पर जमीन की कीमत क्या है?

इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे. इसके साथ ही हम उन भारतीयों के बारे में भी जानेंगे जिनके पास मून लैंड यानी चांद पर जमीन है.

वैज्ञानिक पहले ही दावा कर चुके हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब चांद पर इंसानी बस्तियां बसना शुरू हो जाएंगी. इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने इस पर भी प्रयोग शुरू कर दिया है कि इन कॉलोनियों में लोगों के लिए घर कैसे बनाए जाएं. इससे ये स्पष्ट है कि देर-सबेर चंद्रमा पर जीवन बसना शुरू हो जाएगा.

चांद पर जमीन खरीदने की बात करें तो कुछ कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हैं. हेइसी, लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन जमीन रजिस्टर करके चंद्रमा पर जमीन बेचने का दावा करती हैं. चंद्रमा पर एक एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर है यानी आप करीब 3075 रुपये खर्च कर चांद पर अपने लिए एक एकड़ जमीन खरीद सकते हैं.

अंतरिक्ष विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh) ने चंद्रमा पर जमीन खरीदी है. इस बात का खुलासा उनकी मृत्यु के समय भी हुआ था. भारत ने 2002 में दिवंगत अभिनेता सुशांत, हैदराबाद के राजीव बागड़ी और बेंगलुरु के ललित मोहता के साथ 2006 में चंद्रमा पर जमीन खरीदी थी. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के तहत चंद्रमा पर जमीन खरीदना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. तो सवाल उठता है कि कंपनियां चंद्रमा पर जमीन बेचने का दावा कैसे कर सकती हैं, इसका जवाब ये है कि ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून संधि देशों को चंद्रमा पर अधिकार का दावा करने से रोकते हैं, नागरिकों को नहीं. तो कोई भी कानूनी तौर पर चांद पर जमीन खरीद सकता है.

वैसे चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग (Chandrayaan-3 Landing Update) करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया. अब तक अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके हैं, हालांकि उनकी ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हुई थी.

भारत ने 14 जुलाई को ‘लॉन्च व्हीकल मार्क-3’ (LVM3) रॉकेट के जरिए 600 करोड़ रुपये की लागत वाले अपने तीसरे चंद्र मिशन-‘चंद्रयान-3’ का प्रक्षेपण किया था.

RECOMMENDED STORIES