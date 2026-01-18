Hindi India Hindi

घर में रखा गैस सिलेंडर सुरक्षित है या नहीं? ऐसे चेक करें एक्सपायरी डेट, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर जितना मददगार है, इसकी एक्सपायरी डेट की अनदेखी करना उतना ही खतरनाक हो सकता है. क्या आपने अपने सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चेक की है?

Gas Cylinder Safety Tips: रसोई गैस सिलेंडर आज हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है. पुराने समय में खाना चूल्हों पर बनता था, लेकिन आज कई घर चाय बनाने से लेकर भारी खाना पकाने तक, पूरी तरह एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं. जहां यह हमारे काम को आसान और तेज बनाता है, वहीं इसके साथ थोड़ी सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण भी बन सकती है.

अक्सर हम नया सिलेंडर लेते समय उसका वजन या सील तो चेक करते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट देखना भूल जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि एक एक्सपायर्ड सिलेंडर बम की तरह खतरनाक हो सकता है? आप घर बैठे इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कैसे पहचानें?

गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट किसी पर्ची या कागज पर नहीं, बल्कि खुद सिलेंडर पर ही लिखी होती है. अगर आप सिलेंडर के ऊपरी हिस्से जहां पकड़ने के लिए हैंडल होता है, को ध्यान से देखेंगे, तो वहां लोहे की तीन पट्टियां नजर आएंगी. इनमें से एक पट्टी पर अंदर की तरफ बड़े अक्षरों में एक कोड लिखा होता है, जैसे- A-26, B-28, C-25 या D-27.

यही कोड आपके सिलेंडर की उम्र बताता है. इसे समझने का तरीका बहुत आसान है. अक्षरों का मतलब महीना- साल के 12 महीनों को चार हिस्सों में बांटा गया है.

A: इसका मतलब है साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च.

B: इसका मतलब है दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून.

C: इसका मतलब है तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर.

D: इसका मतलब है चौथी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर.

अंकों का मतलब होता है साल

अक्षरों के पीछे लिखे दो अंक उस साल को दर्शाते हैं जिसमें सिलेंडर की टेस्टिंग होनी है. उदाहरण के लिए, ’25’ का मतलब है साल 2025 और ’28’ का मतलब है साल 2028. उदाहरण के तौर पर, अगर आपके सिलेंडर पर B-26 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वह सिलेंडर जून 2026 तक ही सुरक्षित है. उसके बाद उसे दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाना अनिवार्य है.

एक्सपायर्ड सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों है खतरनाक?

सिलेंडर लोहे का बना होता है, लेकिन समय के साथ उसमें जंग लग सकती है या बार-बार गैस भरने के कारण उसका आंतरिक दबाव झेलने की क्षमता कम हो जाती है. इसके वाल्व में भी खराबी आ सकती है. एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद गैस लीकेज का खतरा बढ़ जाता है. हल्की सी आग लगने पर सिलेंडर के फटने की आशंका रहती है. पुराना मेटल हाई प्रेशर नहीं झेल पाता, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है.

सुरक्षा के लिए जरूरी टिप्स

जब भी नया सिलेंडर आए, उसकी पट्टी पर लिखा कोड जरूर देखें. अगर डेट निकल चुकी है, तो सिलेंडर लेने से मना कर दें. यदि आपके घर में रखा सिलेंडर एक्सपायर्ड पाया जाता है, तो तुरंत अपनी गैस एजेंसी को कॉल करें और उसे बदलवाएं.

रेग्युलेटर और पाइप

सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, बल्कि गैस पाइप और रेग्युलेटर की समय-समय पर जांच करते रहें. आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है. अगली बार रसोई में जाने पर अपने सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें.