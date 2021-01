Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 6.1 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin) के तहत लगभग 2691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करेंगे. ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी. Also Read - Tandav Controversy Reel To Real: तांडव पर जारी है राजनीति-FIR-धमकी और माफी, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक...

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्ग के लोगो को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है तथा पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है. पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ये सहायता जारी करेंगे. Also Read - राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ 'खेती का खून' नाम की बुकलेट जारी की, कहा- मैं PM Modi और बीजेपी से नहीं डरता

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण’ के तहत बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया था. अब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में भी ये योजना रफ्तार पकड़ने वाली है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के यूपी की योगी सरकार का लक्ष्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है. Also Read - PM Narendra Modi Congratulate to Team India: टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत, PM मोदी ने कहा- बहुत ख़ुशी हुई

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लाभ?

पीएमएवाई-जी (PMAYG) में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं. अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लिए कैसे आवेदन करें? How to apply for Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana – Gramin?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन (apply for Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana – Gramin) करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित एक आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा.

मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें जरूरी जानकारियां भरना होगा. पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? (How to check your name in PMAY 2021 Beneficiary List?)