Coronavirus Latest Update News: आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव (ICMR DG Doctor Balram Bhargava) ने आज गुरुवार को घर पर ही कोरोना टेस्टिंग की सुविधा से संबंधित अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि घर पर कोरोना टेस्टिंग के लिए किट अगले तीन-चार दिनों के भीतर बाजार में आ जाएगी. दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर भार्गव ने कहा कि घर पर टेस्टिंग के रिजल्ट्स को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बताया जाएगा.

ऐसे समझें सबकुछ (How to Conduct Covid-19 Test at Home)-

सबसे पहले आपको मेडिकल स्टोर से कोविड-19 जांच के लिए टेस्ट किट खरीदनी होगी.

इसके बाद मोबाइल एप डाउनलोड कीजिए.

अब घर पर टेस्ट किट के जरिए अपनी कोविड-19 जांच कीजिए.

अब मोबाइल से इसके रिजल्ट की तस्वीर लीजिए और एप पर अपलोड कर दीजिए.

इसके बाद आपको कोरोना रिपोर्ट की जानकारी दे दी जाएगी.

डॉक्टर भार्गव ने कहा कि ये मरीज की गोपनीयता को सुनिश्चित करता है. इसके अलावा डेटा सुरक्षित सर्वर में स्टोर किया जाता है, जोकि आईसीएमआर के डेटाबेस से जुड़ा होता है. टेस्ट किट तीन से चार दिनों के भीतर बाजार में आ जानी चाहिए. एक कंपनी को Home Testing Kit की मंजूरी भी मिल गई है और तीन पाइपलाइन में हैं.

मालूम कि आज ही पुणे की मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस (Mylab Discovery Solutions) ने कोविड-19 जांच के लिए भारत की पहली खुद कोरोना जांच की टेस्टिंग किट (Self-testing kit for COVID-19) लॉन्च कर दी. इसे आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई है.