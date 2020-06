Irctc Indian Railway Confirm Ticket: भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को संचालन को शुरू कर दिया है. इस बीच लोगों को कंफर्म टिकट पाने के लिए फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. ये टिकट लोगों को आसानी से मिल भी नहीं रहे हैं. क्योंकि IRCTC की वेबसाइट पर कई दिन पहले की एडवांस टिकटों की बुकिंग की जा चुकी है. ऐसे में अगर यात्री कहीं अचानक यात्रा करना चाहे या फिर वह चाहे कि उसे टिकट कंफर्म पाने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े तो वह नहीं कर पाएगा. क्योंकि कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 10 जून तक की फुल हो चुकी है. ऐसे में एक उपाय है जिसके तहत आप चाहें तो कंफर्म टिकट आसानी से पा सकते हैं. Also Read - IRCTC Indian Railway: घर जाने के लिए नहीं मिल रही कंफर्म टिकट, तो फौरन अपनाएं ये तरीका और बुक करें अपनी सीट

दरअसल जो यात्री अपनी कंफर्म टिकट को रद्द करवाते हैं या फिर अगर कोटे के तहत आरक्षित सीटों की बुकिंग को अगर रद्द किया जाता है तो इन सीटों की बुकिंग आप करेंट बुकिंग के माध्यम से कर सकते हैं. क्योंकि ट्रेन के 2 चार्ट एक 4 घंटे पहले और एक 2 घंटे पहले बनाया जाता है. पहले चार्ट और दूसरे चार्ट के बीच भी कई टिकटों को रद्द किया जाता है. ऐसे में यात्री चाहे तो खाली सीटों के लिए करेंट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या फिर स्टेशन काउंटर से करा सकता है.

बता दें कि रेलवे की तरफ से पहले तत्काल टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा दी गई थी. साथ ही एडवांस टिकटों की बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब इन नियमों को वापस ले लिया गया है. यात्री चाहें तो अब 3 महीने पहले तक की एडवांस टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं. 1 जून से चलाई जा रही सभी ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं.

बता दें कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट हैं आप तभी यात्रा कर सकते हैं. कंफर्म टिकट होने पर ही आपको स्टेशन परिसर में एंट्री दी जाएगी. इस दौरान आपको रेलवे व गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. स्टेशन परिसर में आपको फेस मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना होगा. आपकी यात्रा को एक ही कंडीनशन में रेलवे विभाग या उनके अधिकारियों द्वारा रोका जा सकता है जब थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर आपमें कोरोना के लक्ष्ण पाए गए तो आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा.

इस दौरान रेलवे की तरफ से जारी एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि यात्री ट्रेनों में अपने खाने पीने के सामानों के साथ यात्रा करें क्योंकि ट्रेनों में कोरोना वायरस के मद्देनजर खाने पीने की सुविधा नहीं दी जा रही है. ऐसे में आपको अपना तकिया, कंबल और तौलिया जैसे सामान भी खुद ही लेकर चलने होंगे. क्योंकि रेलवे विभाग द्वारा आपको ये उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.