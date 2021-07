How To Protect Yourself From Lightning Strikes: देश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही आकाशीय बिजली ने आज देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में अपना कहर ढाया. यहां खेतों में काम कर रहे व कहीं घूमने गए लोग आकाशीय बिजली का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक लगभग 67 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने के कारण आज मौत हो गई है. ऐसे में आकाशीय बिजली को हल्के में लेना बेहद गलत है. क्योंकि आकाशीय बिजली के झटके से मौत बेहद दर्दनाक हो सकती है. ऐसे में लोगों का यह जानना बेहद जरूरी है कि जब आकाशीय बिजली दिखाई दे या गिरे इससे पहले क्या करना चाहिए.Also Read - दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा मॉनसून का इंतजार, मौसम विभाग बोला- अब सोमवार को करेंगे बारिश की भविष्यवाणी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मुताबिक बात में हर साल बिजली गिरने से औसतन 2500 लोगों की मौत होती है. आए दिन कई राज्यों में बिजली गिरने के मामले देखने को मिलते हैं. जिसमें कई बार लोगों की मौत हो जाती है वहीं कई बार लोग केवल घायल होते हैं. पिछले पांच सालों में बिजली गिरने से कुल 8291 लोगों की मौत हो चुकी है. बता दें कि साल में ज्यादातर समय आकाशीय बिजली मॉनसून के समय ही गिरती है. लेकिन बिजली कब गिरेगी और कहां गिरेगी यह किसी को मालूम नहीं होता. लेकिन बिजली गिरने से पूर्व हम कई एहतियाती कदम उठा सकते हैं.

कैसे करें बचाव

– बारिश के समय खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों या किसी ऊंचे स्तंभ के पास न जाएं. क्योंकि इनके पास बिजली गिरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है.

– यदि आप घर के अंदर हैं और बाहर बिजली कड़क रही है तो घर में मौजूद बिजली संचालित उपकरणों से आपको दूर रहना चाहिए.

– बिजली कड़कड़ाने के दौरान टेलीफोन, मोबाइल, इटरनेट जैसी सेवाओं के इस्तेमाल से बचें.

– खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर लें.

– अपने आस पास ऐसी कोई चीज या वस्तु न रकें जो बिजली का सुचालक हो. क्योंकि बिजली का सुचालक वस्तु आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींचता है.

– खुली छत पर जाने से बचें.

– धातु के पाइप, नल, फव्वारे इत्यादि से दू रहें.

– अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी की छत मजबूत है तभी आप खराब मौसम में बाहर निकलें, अन्यथा न निकलें.

– बिजली कड़कड़ाने के समय किसी भी धातु से बनी वस्तु के आसपास खड़े न होमं, तारों के आसपास न रहें.

– खराब मौसम में जमीन के सीधा संपर्क से बचें और खाट या फिर बेड्स पर रहें.

कैसे मालूम करें बिजली लगेगी या नहीं

कोई बिजली के चपेट में आना वाला है इसका पता लगाना आसान है. इसके लिए आप खराब मौसम में जब भी घर से बाहर जाएं या घर के अंदर रहें और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी आने लगे तो सम जाइए कि आप बिजली की चपेट में आ सकते हैं. इस कारण तत्काल झुककर हाथों से अपने कानों को बंद कर लें.

30-30 का अपनाएं फॉर्मूला

अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था CDC के मुताबिक ऐसे में मौसम में 30-30 का नियम अपनाना चाहिए। जैसे ही बिजली कड़कने या दिखने लगे तुरंत 30 तक की गिनती करते हुए किसी छोटी इमारत के अंदर छिप जाएं. अपने सारे कामों को 30 मिनट के लिए रोक दें और इस दौरान 30 मिनट तक के लिए किसी भी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का इस्तेमाल न करें.