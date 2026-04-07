Hindi India Hindi

How Will Air Indias Fuel Surcharge Hike Impact You Will You Pay More For Already Booked Tickets Heres What You Need To Know

Air India के फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के फैसले का आप पर क्या होगा असर? क्या पहले से जारी टिकटों पर भी देना होगा ज्यादा पैसा- जानिये डिटेल

एयरलाइन ने साफ किया है कि 8 अप्रैल से पहले जारी किए गए टिकटों पर सरचार्ज में बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि यात्री अपनी यात्रा की तारीखों या यात्रा कार्यक्रम में बदलाव नहीं करते.

Air India Ticket Price: ईरान-इजरायल की जंग का असर हवाई सफर पर भी पड़ने वाला है. एयर इंडिया ने मंगलवार (7 अप्रैल) को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर फ्यूल सरचार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव का फैसला किया है. वैश्विक स्तर पर जेट फ्यूल की कीमतों में 100% तक उछाल के बाद एयर इंडिया फ्यूल सरचार्ज (Fuel Surcharge) में बदलाव करने जा रही है. ये बदलाव 8 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे. इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स भी शामिल होंगी.

जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी

यह कदम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसका मकसद यात्रियों पर पड़ने वाले असर को कम करते हुए बढ़ते ऑपरेशनल खर्च को बैलेंस करना है. हालांकि, इंटरनेशनल रूट पर ऐसी ही रेगुलेटरी राहत न होने से फ्यूल सरचार्ज में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के मुताबिक, दुनिया भर में जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं. फरवरी के आखिर में यह 99.40 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 27 मार्च, 2026 को खत्म हुए हफ्ते में 195.19 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं.

एयरलाइंस रिफाइनिंग मार्जिन या ‘क्रैक स्प्रेड’ में हुई बढ़ोतरी से भी जूझ रही हैं, जो तीन हफ्तों के अंदर 27.83 डॉलर से बढ़कर 81.44 डॉलर प्रति बैरल हो गया है. इससे एयरलाइंस पर खर्च का दबाव और बढ़ गया है. एयर इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अपडेटेड सरचार्ज फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की पूरी तरह भरपाई नहीं करते हैं इसलिए एयरलाइन ज्यादा खर्च का एक बड़ा हिस्सा उठाना जारी रखेगी.

एयरलाइन ने साफ किया है कि 8 अप्रैल से पहले जारी किए गए टिकटों पर सरचार्ज में बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि यात्री अपनी यात्रा की तारीखों या यात्रा कार्यक्रम में ऐसे बदलाव नहीं करते, जिनके लिए किराये का दोबारा हिसाब लगाना पड़े.

समय-समय पर होगा फ्यूल सरचार्ज का रिव्यू?

एयर इंडिया ने यह भी कहा कि बांग्लादेश और जापान, हांगकांग और साउथ कोरिया समेत फॉर ईस्ट डेस्टिनेशन के लिए आने-जाने वाले रूट्स के लिए सरचार्ज में बदलाव की घोषणा अलग से की जाएगी, जो रेगुलेटरी की मंजूरी पर निर्भर करेगा. एयरलाइन ने यह भी साफ किया कि वह समय-समय पर फ्यूल सरचार्ज का रिव्यू करेगी और ग्लोबल फ्यूल प्राइस ट्रेंड के आधार पर एडजस्टमेंट करेगी.

हाल ही में हुई थी 399 रुपये की बढ़ोतरी

यह लगातार दूसरा मौका है जब एयर इंडिया ग्रुप ने अपने घरेलू और इंटरनेशनल नेटवर्क पर फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी की है. इससे पहले 12 मार्च से एयर इंडिया ने घरेलू फ्लाइट्स पर 399 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगाया था. साथ बढ़ते ATF कॉस्ट का हवाला देते हुए इंटरनेशनल रूट्स पर भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी की थी. एयरलाइन ने साफ किया था कि मौजूदा टिकट वाले यात्रियों पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक वे अपने ट्रैवल प्लान में बदलाव नहीं करते.

Add India.com as a Preferred Source

बीते 10 मार्च को एयरलाइन की तरफ से बताया गया था कि एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्च का लगभग 40 परसेंट हिस्सा ATF होता है. सप्लाई में रुकावटों की वजह से इसकी कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है. भारत में, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में ATF पर भारी एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) लगने से स्थिति और खराब हो गई है, इससे एयरलाइन के ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है.

पैसेंजर्स के लिए क्या हैं इसके मायने?

ऊपर दी गई तारीखों और समय से पहले जारी किए गए टिकटों पर नया सरचार्ज नहीं लगेगा.

नए रेट्स तभी लागू होंगे जब पैसेंजर तारीखें या रूट बदलते हैं और किराया फिर से कैलकुलेट किया जाता है.

एयर इंडिया ने कहा कि वह फ्यूल की कीमतों के आधार पर समय-समय पर सरचार्ज का रिव्यू करेगी.