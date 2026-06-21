योग दिवस ने कैसे बढ़ाई भारत की वैश्विक ताकत? 10 साल में दुनिया तक पहुंची भारतीय परंपरा की पहचान- Explained

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने पिछले एक दशक में भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाई दी है. योग आज केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. चलिए आपको बताते हैं कैसे योग दिवस ने भारत की वैश्विक ताकत बढ़ाने में मदद की.

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योगा दिवस ने बढ़ाई भारत की वैश्विक ताकत. Image Source- AI से बनवाई गई है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मजबूती दी.

177 देशों के समर्थन से योग दिवस संयुक्त राष्ट्र की बड़ी कूटनीतिक सफलता बना.

योग को स्वास्थ्य और कल्याण से जोड़कर भारत ने दुनिया में सकारात्मक छवि बनाई.

योग आज भारत का सबसे सफल सांस्कृतिक और वेलनेस एक्सपोर्ट माना जाता है.

International Yoga Day 2026: 21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत केवल एक दिन के आयोजन के रूप में नहीं हुई थी. इसके पीछे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और सांस्कृतिक पहल थी, जिसने देश की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव को दुनिया भर के 177 देशों का समर्थन मिला, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक समर्थन पाने वाले प्रस्तावों में से एक था. इसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तभी से यह एक वैश्विक अभियान का रूप ले चुका है.

योग दिवस की तस्वीरें: https://www.india.com/hindi-news/gallery-hindi/yoga-day-2026-10-beautiful-photos-pm-modi-moved-around-leading-the-session-cm-yogi-was-not-far-behind-8452778/

क्या है सॉफ्ट पावर और योग का कनेक्शन?

सॉफ्ट पावर का मतलब किसी देश की वह क्षमता होती है, जिसके जरिए वह अपनी संस्कृति, विचारों, मूल्यों और परंपराओं के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करता है. भारत के लिए योग ऐसा ही एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है. योग ने भारत को केवल एक प्राचीन सभ्यता के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक स्वास्थ्य और कल्याण के समाधान देने वाले देश के रूप में भी स्थापित किया है. आज दुनिया के सैकड़ों देशों में योग केंद्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम और योग से जुड़े आयोजन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं.

दुनिया भर में बढ़ा योग का प्रभाव

पिछले दस वर्षों में योग दिवस केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और कई अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. भारतीय दूतावास, स्थानीय सरकारें, विश्वविद्यालय और सामाजिक संगठन इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं. हर साल लाखों लोग सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों पर एक साथ योग करते हैं. इससे भारत की सकारात्मक और शांतिपूर्ण छवि दुनिया के सामने मजबूत हुई है.

योग को धर्म नहीं, स्वास्थ्य से जोड़ा गया

भारत ने योग को किसी धार्मिक परंपरा के बजाय स्वास्थ्य और समग्र जीवनशैली से जोड़कर प्रस्तुत किया. यही वजह है कि अलग-अलग संस्कृति, धर्म और विचारधारा वाले देशों ने भी इसे सहजता से अपनाया. आयुष मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया कॉमन योग प्रोटोकॉल दुनिया भर में योग अभ्यास के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है. इससे योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिलने में मदद मिली.

UNESCO और UN की मान्यता ने बढ़ाया प्रभाव

साल 2016 में UNESCO ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया. वहीं, संयुक्त राष्ट्र लगातार योग को स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक संतुलन से जोड़कर बढ़ावा देता रहा है. इन अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं ने योग को वैश्विक मंच पर और अधिक विश्वसनीयता प्रदान की.

भारत की सबसे सफल सांस्कृतिक पहचान?

विशेषज्ञों का मानना है कि योग आज भारत का सबसे सफल सांस्कृतिक और वेलनेस एक्सपोर्ट बन चुका है. बॉलीवुड, भारतीय खान-पान और पर्यटन की तरह योग ने भी भारत की पहचान को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया है, लेकिन इसकी पहुंच कहीं अधिक व्यापक और स्थायी मानी जाती है. योग के माध्यम से भारत ने यह संदेश दिया है कि आधुनिक चुनौतियों का समाधान केवल तकनीक में ही नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान में भी मौजूद है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?

हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. इस दिन दुनिया भर में करोड़ों लोग योग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं.

योग दिवस का प्रस्ताव किसने रखा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था. भारत की इस पहल को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला था.

योग दिवस को 177 देशों का समर्थन क्यों मिला?

योग को स्वास्थ्य, मानसिक शांति और बेहतर जीवनशैली से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने इस पहल का समर्थन किया.

UNESCO ने योग को कब और क्यों मान्यता दी?

साल 2016 में UNESCO ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया. ये मान्यता योग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है.

क्या योग भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है?

हां, योग ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है. इसके जरिए भारत स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है.