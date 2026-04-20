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How Young Children Becoming Hiv Positive Parents Should Know This Surprising Reason

छोटे बच्चे कैसे हो रहे हैं HIV पॉजिटिव? पेरेंट्स को जरूर पता होनी चाहिए ये बात, वजह हैरान करने वाली है

HIV Symptoms in child explained: बच्चों में HIV के सिम्टम्स की घटनाएं बढ़ने लगी है. मध्य प्रदेश के सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में HIV का संक्रमण हुआ. वहीं, पाकिस्तान में एक ही अस्पताल में 300 बच्चों के HIV पीड़ित होने की खबर है. ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि बच्चों में HIV संक्रमण की घटनाएं कैसे बढ़ रही है...

बच्चों में कैसे फैल रहा HIV के सिम्टम्स?

Increasing HIV symptoms in Children: हाल ही में पाकिस्तान में 300 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने की खबर आई है. इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. वहीं, मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी सतना के एक हॉस्पीटल में 5 बच्चों में HIV के सिम्टम्स को लेकर बड़ा खुलासा किया. विभाग ने इस रिपोर्ट में बताया कि ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की सूची नहीं रखी गई, साथ खून चढ़ाने की प्रक्रिया में अस्पताल की ओर से लापरवाही बरती गई. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

क्या होता है HIV?

एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सीधे हमारे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) पर हमला करता है. यह उन सेल्स को खत्म कर देता है जो हमें बीमारियों से बचाती हैं. वहीं, अगर इसका समय पर इलाज न हो, तो यह एड्स (AIDS) जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है. ये बीमारी अभी पूरी तरह से लाइलाज है. बता दें कि HIV की अच्छी बात यह है कि यह छूने या साथ बैठने से नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित खून या सुई के जरिए फैलता है.

थैलेसीमिया के मरीजों को कैसे हुआ HIV?

थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को जीवित रहने के लिए बार-बार खून चढ़वाना पड़ता है. संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा यहीं होता है; अगर चढ़ाए जाने वाले खून की ठीक से जांच न की गई हो या सुई संक्रमित हो, तो वायरस सीधे बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है. मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, सतना में 5 बच्चों के लिए लाइफ-सेविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही लापरवाही के चलते संक्रमण का जरिया बन गया.

मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट का खुलासा

5 बच्चों में थैलेसीमिया की घटना को लेकर एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लड डोनर्स का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया और टेस्टिंग किट के बैच नंबर तक गायब थे. सबसे बड़ी लापरवाही यह थी कि खून चढ़ाने से पहले उसकी एचआईवी और अन्य जरूरी जांचें ठीक से की ही नहीं गईं. यह सिस्टम की वो खामी है जिसने कई मासूमों का भविष्य खतरे में डाल दिया.

पाकिस्तान में 300 बच्चे कैसे हुए संक्रमित?

पाकिस्तान में भी बच्चों के HIV संक्रमित होने के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है. रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान में बार-बार इस्तेमाल की जाने वाली सुइयां, दूषित ड्रिप सेट और बिना जांच वाले खून ने कहर बरपाया है. लोकल डॉक्टरों का दावा है कि आर्थिक फायदे के लिए दवाइयों की जगह इंजेक्शन और ड्रिप देने की आदत ने इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

बच्चों में HIV के सिम्टम्स

पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को अस्पताल ले जाते समय सतर्क रहना चाहिए. खासकर, सूई लगवाते वक्त हमेशा इंजेक्शन को चेक करना चाहिए. संक्रमित इंजेक्शन के चलते ही ये घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. बता दें कि जिन बच्चों में HIV के सिम्टम्स होते हैं. उन्हें लगातार बुखार रहना, वजन का न बढ़ना (Failure to thrive), बार-बार निमोनिया या दस्त होना और शरीर के विकास में देरी इसके लक्षण हो सकते हैं. अगर किसी बच्चे को बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी तुरंत मेडिकल जांच करानी चाहिए.

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मां से बच्चे में संक्रमण कैसे?

रिपोर्ट की मानें तो, बच्चों में HIV के 90% से ज्यादा मामले प्रेग्नेंसी, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में आते हैं. हालांकि, आधुनिक चिकित्सा और एआरटी (ART) दवाओं की मदद से अब इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. बस जरूरत है कि गर्भवती महिलाएं समय पर अपनी जांच कराएं और सही उपचार लें.

हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए ये बात

पेरेंट्स को चाहिए कि वे अस्पताल में किसी भी सुई या सिरिंज का इस्तेमाल करने से पहले सुनिश्चित करें कि वह नई और सील-पैक हो. अगर बच्चे को खून चढ़वाने की जरूरत है, तो केवल मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही खून लें और उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट जरूर चेक करें. छोटी सी जागरूकता आपके बच्चे को एक बड़े खतरे से बचा सकती है.

जाते-जाते बता दें कि एचआईवी का अभी कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दवाओं (Antiretroviral Therapy) के जरिए इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है. सही समय पर इलाज शुरू होने से संक्रमित बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं और एक लंबी व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं.