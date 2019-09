नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ‘हाउदी मोदी’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘न्यू इंडिया’ की ताकत का परिचायक करार देते हुए कहा कि इससे पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश गया है कि नया भारत देश को एकजुट और सुरक्षित रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा.

ह्यूस्टन में हाउदी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘‘ दुनिया को स्पष्ट संदेश है कि यह न्यू इंडिया हमारे देश को एकजुट और सुरक्षित रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा.’’ भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री शाह ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को धन्यवाद, आज पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़ी है.’’ उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रहा है. यह भारत के लोगों को मान्यता है.

The message to the world is loud and clear that this #NewIndia will leave no stone unturned to keep our country safe and united.

Thanks to PM @narendramodi ji’s leadership, entire world today stands firmly with India in its decisive fight against the menace of terrorism. pic.twitter.com/YkfG7Yozu4

— Amit Shah (@AmitShah) September 22, 2019