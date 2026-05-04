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Howrah Vidhan Sabha Election Results LIVE: TMC के अरूप रॉय की मजबूत पकड़ दिलाएगी जीत या BJP की चुनौती उखाड़ फेकेंगी ? देखें हावड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम
Howrah Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (हावड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम / हावड़ा इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): इस सीट के नतीजे बताएंगे TMC की सत्ता बरकरार रहेगी या विपक्ष की बढ़ती ताकत अपने जलवे दिखाएगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आज आने वाले हैं. कोलकाता के पड़ोसी हावड़ा जिले की हावड़ा मध्य (Howrah Madhya) सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दिग्गज नेता अरूप रॉय मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. यह शहरी सीट TMC का पारंपरिक गढ़ रही है, जहां पार्टी 2011 से लगातार काबिज है. अरूप रॉय ही फिलहाल हावड़ा मध्य के MLA हैं. 2026 चुनाव में TMC ने उन्हें फिर टिकट दिया है. उनके मुकाबले पर BJP के बिप्लब कुमार मंडल, CPI(M) के इम्तियाज अहमद और कांग्रेस की अपर्णा बोस मुख्य चुनौती हैं. इस सीट पर मतदान 29 अप्रैल को हुआ. TMC की स्थानीय पकड़ और विकास कार्यों के कारण अरूप रॉय का पक्ष मजबूत माना जा रहा है, हालांकि BJP यहां वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
सीट का इतिहास
हावड़ा मध्य (पूर्व में हावड़ा सेंट्रल) सीट लंबे समय तक वामपंथी प्रभाव में रही, लेकिन 2011 के बाद TMC ने यहां मजबूत आधार बनाया.
2021: अरूप रॉय (TMC) ने 1,11,554 वोट (57.16%) से BJP को हराया, मार्जिन 46,547 वोट.
2016: अरूप रॉय (TMC) विजयी (52.20%).
2011: अरूप रॉय ने CPI(M) को हराकर TMC के लिए सीट जीती.
पहले यह क्षेत्र कांग्रेस और CPI(M) के बीच घूमता रहा.
मुख्य उम्मीदवार
अरूप रॉय TMC के कैबिनेट मंत्री रहे हैं और स्थानीय मुद्दों जैसे विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर भरोसा जताते हैं. BJP उम्मीदवार बिप्लब मंडल पार्टी की लहर का फायदा उठाने की कोशिश में हैं. सीट पर TMC की निरंतर जीत का रिकॉर्ड उनका पक्ष मजबूत बनाता है. हावड़ा मध्य (Howrah Madhya) सीट के परिणाम जानने के लिए इस ब्लॉग को फॉलो करें. पढ़ें पल पल का अपडेट…
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