  • Hindi
  • India Hindi
  • Howrah Assembly Election Results 2026 Live Updates 4th May Howrah Vidhan Sabha Chunav Parinaam Manoj Tiwary Vs Rathin Chakraborty Bjp Tmc Winner List West Bengal Election Results In Hindi
live

Howrah Vidhan Sabha Election Results LIVE: TMC के अरूप रॉय की मजबूत पकड़ दिलाएगी जीत या BJP की चुनौती उखाड़ फेकेंगी ? देखें हावड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम

Howrah Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (हावड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम / हावड़ा इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): इस सीट के नतीजे बताएंगे TMC की सत्ता बरकरार रहेगी या विपक्ष की बढ़ती ताकत अपने जलवे दिखाएगी.

Published date india.com Published: May 4, 2026 6:30 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए सीट के नतीजों का पल पल का अपडेट
पढ़िए सीट के नतीजों का पल पल का अपडेट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आज आने वाले हैं. कोलकाता के पड़ोसी हावड़ा जिले की हावड़ा मध्य (Howrah Madhya) सीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दिग्गज नेता अरूप रॉय मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. यह शहरी सीट TMC का पारंपरिक गढ़ रही है, जहां पार्टी 2011 से लगातार काबिज है. अरूप रॉय ही फिलहाल हावड़ा मध्य के MLA हैं. 2026 चुनाव में TMC ने उन्हें फिर टिकट दिया है. उनके मुकाबले पर BJP के बिप्लब कुमार मंडल, CPI(M) के इम्तियाज अहमद और कांग्रेस की अपर्णा बोस मुख्य चुनौती हैं. इस सीट पर मतदान 29 अप्रैल को हुआ. TMC की स्थानीय पकड़ और विकास कार्यों के कारण अरूप रॉय का पक्ष मजबूत माना जा रहा है, हालांकि BJP यहां वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

सीट का इतिहास

हावड़ा मध्य (पूर्व में हावड़ा सेंट्रल) सीट लंबे समय तक वामपंथी प्रभाव में रही, लेकिन 2011 के बाद TMC ने यहां मजबूत आधार बनाया.
2021: अरूप रॉय (TMC) ने 1,11,554 वोट (57.16%) से BJP को हराया, मार्जिन 46,547 वोट.
2016: अरूप रॉय (TMC) विजयी (52.20%).
2011: अरूप रॉय ने CPI(M) को हराकर TMC के लिए सीट जीती.
पहले यह क्षेत्र कांग्रेस और CPI(M) के बीच घूमता रहा.

मुख्य उम्मीदवार

अरूप रॉय TMC के कैबिनेट मंत्री रहे हैं और स्थानीय मुद्दों जैसे विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर भरोसा जताते हैं. BJP उम्मीदवार बिप्लब मंडल पार्टी की लहर का फायदा उठाने की कोशिश में हैं. सीट पर TMC की निरंतर जीत का रिकॉर्ड उनका पक्ष मजबूत बनाता है. हावड़ा मध्य (Howrah Madhya) सीट के परिणाम जानने के लिए इस ब्लॉग को फॉलो करें. पढ़ें पल पल का अपडेट…

Live Updates

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.