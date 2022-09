Howrah-Bhubaneswar Jan Shatabdi Express, भुवनेश्वर: हावड़ा-भुवनेश्वर जन शताब्दी एक्सप्रेस शनिवार को ओडिशा के भद्रक के पास पटरी से उतर गई. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.Also Read - Indian Railways/IRCTC: यात्रीगण ध्यान दें-अगले महीने से चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

पूर्व तटीय रेलवे (ईसीआर) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि ओड़िशा में हावड़ा-भुवनेश्वर जन शताब्दी एक्सप्रेस भद्रक स्टेशन यार्ड के पास एक बैल को टक्कर मारने के बाद पटरी से उतर गई. रेलवे अधिकारी ने बताया, इंजन के पास वाली बोगी के सामने वाली ट्रॉली के दो पहिए पटरी से उतर गए. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

Also Read - पालतू कुत्तों और बिल्लियों के साथ भी रेलवे में कर सकते हैं सफर, जानिये कैसे?

भद्रक रेलवे स्टेशन के एएसएम एससी साहू ने बताया, हावड़ा-भुवनेश्वर जन शताब्दी एक्सप्रेस भद्रक स्टेशन यार्ड के पास समपार पर लगभग 17:50 बजे एक सांड से टकराकर पटरी से उतर गई. दूसरी बोगी के आगे के दो पहिए पटरी से उतर गए. किसी को चोट नहीं लगी. आधे घंटे के भीतर सब कुछ बहाल हो जाएगा.

Odisha | Howrah-Bhubaneswar Jan Shatabdi Express derailed at Level Crossing near Bhadrak Station Yard after hitting a bull at about 1750hrs. Front 2 wheels of 2nd bogie derailed. No injuries. Everything will be restored within half an hour: SC Sahu, ASM Bhadrak Railway Station pic.twitter.com/9Ji7NyHDNZ

— ANI (@ANI) September 17, 2022