Hoysala साम्राज्य के मंदिर UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल

कर्नाटक (karnataka) में होयसला साम्राज्य के मंदिर ( Hoysala empire temples) यूनेस्को की विश्व धरोहर (UNESCO World Heritage) के रूप में सूचीबद्ध हैं. यह भारत में 42वीं यूनेस्को साइट है .

Sacred Ensembles of the Hoysalas -the group of Hoysala temples in Karnataka – inscribed on UNESCO World Heritage List pic.twitter.com/9oAZ3CICEF

