कर्नाटक (Karnataka) में हनुमान जयंती के दूसरे द‍िन रविवार को हुबली (Hubli) में एक सोशल मीडिया की पोस्‍ट को लेकर लेकर कर्नाटक के हुबली में पुलिसकर्मियों, एक अस्पताल और एक मंदिर पर हमला किया गया था. इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने हुबली में पथराव करने वाले फरार मास्टरमाइंड वसीम पठान (stone-pelting master mind Wasim Pathan) को अरेस्‍ट कर लिया. हुबली पुलिस की टीम ने उसे मुंबई (Mumbai)से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा ही आज दो अन्‍य लोगों के बाद सात और आरोप‍ियों को गिरफ्तार किया गया है.

Hubballi | Two more accused were taken into custody by police today, in connection with the stone-pelting incident at Old Hubli Police Station #Karnataka pic.twitter.com/JhzwdxRu4Y

पुलिस ने कहा, हुबली में पथराव करने वाले मास्टरमाइंड वसीम पठान को हुबली पुलिस ने हिरासत में लिया. वह फरार था, आज उसे मुंबई से पुलिस की टीम ने गिरफ़्तार किया और उसे हुबली लाई. उसे आज बाद में अदालत में पेश किए जाने की संभावना है.

इस मामले में दो आरोप‍ियो ंको गिरफ्तार करने के बाद 7 और आरोपियों को अरेस्‍ट किया गया है. इस मामले में पहले 80 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

#UPDATE Hubbali | Seven more accused have been taken into custody by police today, in connection with the stone-pelting incident at Old Hubli Police Station pic.twitter.com/2iW9u5ahWf

