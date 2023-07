Hindi India Hindi

HUDA City Centre New Name: कुछ ही घंटों में DMRC ने 2 बार बदला हुडा सिटी सेंटर का नाम, जानें अब क्या कहलाएगा

HUDA City Centre New Name: कुछ ही घंटों में DMRC ने 2 बार बदला हुडा सिटी सेंटर का नाम, जानें अब क्या कहलाएगा

HUDA City Centre New Name: गुरुग्राम का हुडा सिटी सेंटर अब मिलेनियम सिटी सेंटर (Millennium City Centre) के नाम से जाना जाएगा.

HUDA City Centre New Name

HUDA City Centre New Name: गुरुग्राम का हुडा सिटी सेंटर अब मिलेनियम सिटी सेंटर (Millennium City Centre) के नाम से जाना जाएगा. दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलने की घोषणा की गई. हुडा सिटी सेंटर का नाम बदलकर पहले गुरुग्राम सिटी सेंटर रखने का फैसला किया गया था. हालांकि, कुछ ही घंटों बाद मेट्रो ने अपने फैसले में संशोधन किया. DMRC के नए ट्वीट के मुताबिक, हुडा सिटी सेंटर के स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर किया जाएगा. Yellow Line पर स्थित मेट्रो का यह स्टेशन हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का IT और कमर्शियल हब है. इसे मिलेनियम सिटी के रूप में भी जाना जाता है.

येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में पहले की घोषणा में आंशिक संशोधन करते हुए, अब सक्षम अधिकारियों द्वारा स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर करने का निर्णय लिया गया है। — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 3, 2023

इससे पहले दिन में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ट्वीट किया, ‘येलो लाइन (Yellow Line) पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.’ न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों की तरफ से आया था.

इसके अनुसार, सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और धीरे-धीरे इसे बदला जाएगा। — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 3, 2023

कुछ घंटों बाद ही DMRC ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर (HUDA City Centr New Name) मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में पहले की घोषणा में आंशिक संशोधन करते हुए, अब स्टेशन का नाम बदलकर ‘मिलेनियम सिटी सेंटर’ करने का निर्णय लिया गया है.’ डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों साइनेज, घोषणाओं में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. धीरे-धीरे इसे पूरा कर लिया जाएगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें