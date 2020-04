नई दिल्लीः पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मौत का मातम छाया हुआ है. इस वायरस ने अब तक विश्व भर में दो लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है. हर देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में लगा हुआ है. इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक खुशखबरी आई है. यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और यह दावा किया गया है कि वे लोग वैक्सीन के बहुत करीब है. अब वैक्सीन का मनुष्यों पर भी ट्रायल शुरू हो गया है. Also Read - Lockdown के बीच तैयार होकर बल्‍लेबाजी को निकले डेविड वार्नर, पत्‍नी ने भी की सर्फिंग, VIDEO वायरल...

टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रविवार को कहा कि यदि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का ह्यूमन ट्रायल सक्सेस रहता है तो कंपनी जून तक उत्पादन को शरू कर सकता है ताकि देश को जल्दी वैक्सीन मिल सके. कंपनी ने कहा कि यदि यह संभव हो सका तो भारत में अक्टूबर माह तक वैक्सीन आ जाएगी. Also Read - फिट और मेन्टेन बॉडी को लेकर भूमि पेडनेकर ने शेयर किया सीक्रेट, बताए खास हेल्थ TIPS

पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन सात वैश्विक कंपनियों में शामिल है, जिसके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिये साझेदारी की है. Also Read - Coronavirus: इस दिग्गज एक्टर के परिवार के 2 सदस्यों की कोरोना से मौत

