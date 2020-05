नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ‘हुनर हाट’ का आयोजन सितंबर महीने में होगा और यह ‘लोकल से ग्लोबल’ थीम पर आधारित होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अब इस आयोजन में पहले से ज्यादा दस्तकारों और शिल्पकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा. Also Read - इंदौर में कोरोनावायरस : 3,000 के करीब पहुंच रही संक्रमितों की संख्या, अब तक 111 मरीजों की मौत

नकवी ने एक बयान में कहा, ‘‘पिछले पांच वर्षों में पांच लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले “हुनर हाट” के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं. देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका और बाजार देने वाला “हुनर हाट” स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का “प्रामाणिक ब्रांड” बन गया है.’’ Also Read - महामारी ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 6 हजार से ज्यादा केस, 1,25000 के ऊपर पहुंचा आंकड़ा

उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2020 में इंडिया गेट पर आयोजित “हुनर हाट” में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पहुंच कर दस्तकारों-शिल्पकारों की हौसलाअफजाई की थी. मोदी ने “मन की बात” में भी “हुनर हाट” के स्वदेशी उत्पादनों और दस्तकारों के काम की सराहना की थी.’’ नकवी के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में मिले समय का सदुपयोग कर दस्तकारों, कारीगरों ने अगले “हुनर हाट” की उम्मीद में बड़ी तादाद में हस्तनिर्मित दुर्लभ स्वदेशी सामग्री को तैयार किया है जिसे ये दस्तकार, कारीगर अगले “हुनर हाट” में प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए लाएंगे. Also Read - 1200 KM साइकिल चलाकर घायल पिता को लेकर बिहार पहुंची ज्योति कुमारी, इवांका ट्रंप भी हुईं मुरीद

After a gap of about 5 months due to the #CoronaPandemic, ‘Hunar Haat’ will restart from 25th September 2020 with the theme of ‘Local to Global’: Mukhtar Abbas Naqvi, Union Minister of Minority Affairs (file pic) pic.twitter.com/nK3ApGcYn1

