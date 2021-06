Woman Beaten/Killed for Dowry, Body Found Hanging In Bathroom: केरल से दहेज के लिए प्रताड़ित करने का एक वीभत्स मामला सामने आया है. मौत से पहले पीड़ित महिला ने अपने पति पर उसे प्रताड़ित करने, पैर से उसके चेहरे पर मारने और कई तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. अब महिला के पिता ने कहा है कि पिछले साल शादी में परिवार ने दहेज के रूप में 10 लाख रुपये की कार, एक एकड़ जमीन और सोने के 100 सिक्के दिए थे. इसके बावजूद उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया और उसकी जान चली गई. Also Read - Court sentenced 7 year imprisonment to son of former MP | कोर्ट ने पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप के बेटे को सुनाई 7 साल की सजा

दरअसल, यह मामला केरल के कोल्लम जिले का है. जिले के सस्तमकोट्टा में सोमवार को अपने पति के घर में 24 वर्षीय एक युवती का शव लटका हुआ मिला. इससे एक दिन पहले उक्त महिला ने अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सऐप पर कई संदेश भेजे थे जिसमें उसने कहा था कि उसका पति दहेज के लिए परेशान कर रहा है.

पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि कैथमोडे की रहने वाली एस. वी. विस्मया अपने पति एस. किरण कुमार के घर के बाथरूम में लटकी हुई मिली. मृतका का पति राज्य सरकार में मोटर वाहन विभाग का कर्मचारी है.

परिवार के लोगों ने कहा कि विस्मया आयुर्वेदिक चिकित्सा की छात्रा थी और उसने अपने शरीर पर पिटाई के निशान और घाव की तस्वीरें भी भेजी थीं. मृतका के परिजनों के अनुसार, उसके पति ने हाल ही में उसे शारीरिक यातनाएं दी थीं.

परिवार द्वारा मीडिया के साथ साझा की गई व्हाट्सऐप बातचीत में विस्मया ने आरोप लगाया था कि उसके पति को वह कार पसंद नहीं थी जो उसे दहेज में मिली थी जिसके कारण वह उसे पीटता था. व्हाट्सऐप चैट के अनुसार, महिला का पति कुमार, उसे बालों से पकड़कर खींचता था और उसके चेहरे पर पैर से मारता था.

चैट के अनुसार, कुमार अपनी पत्नी के पिता को गालियां देता था और उससे कहता था कि उसे (कुमार) हैसियत के अनुसार दहेज नहीं मिला. मृतका के पिता ने कहा कि पिछले साल शादी में परिवार ने दहेज के रूप में कुमार को 10 लाख रुपये की कार, एक एकड़ जमीन और सोने के 100 सिक्के दिए थे.

मीडिया में आई खबरों के आधार पर राज्य महिला आयोग ने घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया है और पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट-भाषा)