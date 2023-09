Hindi India Hindi

Husband Did Not Touch Her For Nine Months Woman Reached Police Station Case Registered

नौ महीने हो गए पति ने छुआ तक नहीं, महिला पहुंची थाने, केस दर्ज

Crime In UP: पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक वैवाहिक रिश्ते लायक नहीं है, उसके बाद भी धोखे में रखकर उसकी शादी कर दी गई है.

Marriage (Photo File)

Crime In UP: उत्तर प्रदेश (UP) के मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया. जहां पर पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शादी को नौ महीने बीच चुके हैं, लेकिन पति ने अब तक उनको छुआ तक नहीं. महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है. पत्नी ने ये भी आरोप लगाया है कि उसका पति उससे दिल्ली में घर खरीदने की मांग करता है.

क्या है पूरा मामला?

परतापुर की रहने वाली महिला की शादी मवाना के एक मोहल्ला में दिसंबर 2022 में हुई थी. महिला ने बताया कि 26 लाख रुपये में होटल मुकुट महल में उसकी शादी की गई थी. पति एक आइटी कंपनी में एचआर पद पर है. शादी के बाद से पति ने पत्नी को छुआ तक नहीं है. बल्कि उसका पति उससे दिल्ली में एक मकान दिलाने की मांग करता है.

पति ने पत्नी और उसके परिवार वालों को बताया कि उसका इलाज चल रहा है. इसलिए अभी वो वैवाहिक संबंध बनाने को तैयार नहीं है.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक वैवाहिक रिश्ते लायक नहीं है, उसके बाद भी धोखे में रखकर उसकी शादी कर दी गई है. अब परिवार के लोग उपचार चलने की बात कह रहे है.

इसको लेकर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए. पत्नी ने पति पर ये भी आरोप लगाया कि पति ने रेलिंग में सिर मारकर पत्नी की जान लेने तक की कोशिश की थी. महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है.

