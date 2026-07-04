पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, पत्नी कई दिनों तक करती रही लापता होने का बहाना, जानें फिर कैसे खुला राज

UP Surendra Sharma murder case: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. आगरा में एक पत्नी ने न केवल अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश को छुपाने के लिए उसे अपने ही घर के बाथरूम के फर्श में दफना दिया. इसके बाद आरोपी महिला करीब डेढ़ महीने यानि 45 दिन तक पुलिस और पड़ोसियों के सामने पति की गुमशुदगी का दावा करती रही. हालांकि, पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए बाथरूम का फर्श खोदकर शव को बाहर निकाला.
मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी का नाम रूबी है. सुरेंद्र के लापता होने के बाद रूबी ने खुद को बेकसूर दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. वह पुलिस की जांच में खुद शामिल होने का दिखावा करती थी और पड़ोसियों के सामने फूट-फूट कर रोती थी ताकि किसी को उस पर शक न हो. वह हर किसी को यही विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह अपने पति के अचानक गायब होने से पूरी तरह टूट चुकी है.
Shocking Crime in Agra A man missing for 45 days was found decomposed and buried under freshly laid bathroom tiles in his own home. Wife Ruby has been arrested. She allegedly kept telling family “he’ll return soon” while sitting on the crime scene for over a month. Her… pic.twitter.com/gc0P9bA5E2
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 3, 2026
पुलिस पिछले 45 दिनों से इस लापता मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी. इस बीच, मृतक सुरेंद्र के भाई को रूबी की बातों और बयानों में कई विरोधाभास नजर आए. जब भाई ने पुलिस के सामने रूबी पर शक जाहिर किया, तो पुलिस ने गहराई से तफ्तीश शुरू की. पुलिस की टीम जब मजदूरों के साथ सुरेंद्र के घर की तलाशी लेने पहुंची, तो उन्हें बाथरूम के फर्श पर प्लास्टर की एक नई परत दिखाई दी. संदेह होने पर जब पुलिस ने उस प्लास्टर को तुड़वाया, तो उसके नीचे से सुरेंद्र का शव बरामद हुआ. पुलिस ने तुरंत रूबी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस इस कोण से जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने और शव को दफनाने में रूबी के साथ कोई और भी शामिल था.
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