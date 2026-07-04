पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, पत्नी कई दिनों तक करती रही लापता होने का बहाना, जानें फिर कैसे खुला राज

Agra bathroom murder case: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया और 45 दिनों तक पति के लापता होने का दावा करती रही. आइये जानते हैं कि कैसे हुआ खुलासा...

Written by: Satyam Kumar
Published: July 4, 2026, 11:32 AM IST
Agra bathroom murder case
बाथरूम में पति को मारकर दफनाया
  • शव को घर के बाथरूम के फर्श में दफनाया गया था,
  • आगरा में पत्नी पर पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या का आरोप है,
  • आरोपी पत्नी 45 दिनों तक पति के लापता होने का दावा करती रही,
  • भाई के शक के बाद पुलिस ने फर्श खुदवाया, तब जाकर शव बरामद

UP Surendra Sharma murder case: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. आगरा में एक पत्नी ने न केवल अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश को छुपाने के लिए उसे अपने ही घर के बाथरूम के फर्श में दफना दिया. इसके बाद आरोपी महिला करीब डेढ़ महीने यानि 45 दिन तक पुलिस और पड़ोसियों के सामने पति की गुमशुदगी का दावा करती रही. हालांकि, पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए बाथरूम का फर्श खोदकर शव को बाहर निकाला.

पति के गुमशुदा होने का किया दावा

मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी का नाम रूबी है. सुरेंद्र के लापता होने के बाद रूबी ने खुद को बेकसूर दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. वह पुलिस की जांच में खुद शामिल होने का दिखावा करती थी और पड़ोसियों के सामने फूट-फूट कर रोती थी ताकि किसी को उस पर शक न हो. वह हर किसी को यही विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह अपने पति के अचानक गायब होने से पूरी तरह टूट चुकी है.

भाई के संदेह से बेनकाब हुई पत्नी

पुलिस पिछले 45 दिनों से इस लापता मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी. इस बीच, मृतक सुरेंद्र के भाई को रूबी की बातों और बयानों में कई विरोधाभास नजर आए. जब भाई ने पुलिस के सामने रूबी पर शक जाहिर किया, तो पुलिस ने गहराई से तफ्तीश शुरू की. पुलिस की टीम जब मजदूरों के साथ सुरेंद्र के घर की तलाशी लेने पहुंची, तो उन्हें बाथरूम के फर्श पर प्लास्टर की एक नई परत दिखाई दी. संदेह होने पर जब पुलिस ने उस प्लास्टर को तुड़वाया, तो उसके नीचे से सुरेंद्र का शव बरामद हुआ. पुलिस ने तुरंत रूबी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस इस कोण से जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने और शव को दफनाने में रूबी के साथ कोई और भी शामिल था.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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