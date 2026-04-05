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पत्नी को मारकर 2 दिन तक उसकी लाश के साथ सोता रहा पति, एक ही कमरे में बच्चों को भी बंद कर रखा

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी और दो दिनों तक शव के साथ ही कमरे में रहा. हैरानी की बात ये है कि इस दौरान उनके छोटे बच्चे भी वहीं मौजूद थे.

Published date india.com Published: April 5, 2026 5:23 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
पत्नी को मारकर 2 दिन तक उसकी लाश के साथ सोता रहा पति, एक ही कमरे में बच्चों को भी बंद कर रखा

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद दो दिनों तक उसी कमरे में उसके शव के पास ही सोता रहा. इस दौरान उनके छोटे-छोटे बच्चे भी उसी कमरे में मौजूद थे, जो इस पूरी घटना के गवाह बने.

जानकारी के अनुसार, ये घटना जिले के मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में हुई. आरोपी की पहचान 38 वर्षीय जगदीश डाबर के रूप में हुई है, जो अपनी 25 वर्षीय दूसरी पत्नी रीमाबाई और दो मासूम बच्चों के साथ रहता था. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे, जो कई बार हिंसा में बदल जाते थे.

खाने को लेकर हुआ था विवाद

घटना वाली रात भी दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर लकड़ी के डंडे से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि महिला को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हैरान करने वाली बात ये है कि इस वारदात के बाद आरोपी ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही किसी अन्य व्यक्ति को बताया। वह लगातार दो दिनों तक उसी कमरे में पत्नी के शव के पास सोता रहा. इस दौरान उसके तीन और चार साल के बच्चे भी उसी कमरे में मौजूद थे, जो इस भयावह स्थिति के बीच रहने को मजबूर थे. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के पिता को मामले की जानकारी हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

दो शादी कर चुका है

पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने पहले अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और बाद में अपनी साली रीमाबाई से शादी कर ली थी. पहली पत्नी से उसके चार बच्चे हैं, जो अब उसके साथ नहीं रहते. दूसरी पत्नी से उसके दो छोटे बच्चे हैं, जो इस घटना के समय घर में ही मौजूद थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की मौत गंभीर चोटों और ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है. आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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ये घटना न केवल घरेलू हिंसा की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला किस तरह पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है. खासतौर पर इस मामले में मासूम बच्चों पर पड़े मानसिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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