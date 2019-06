हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शी प्रशासन में उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए राज्य के लोगों से सरकार के साथ काम करने की अपील की है.

Hyderabad: Chief Minister K Chandrashekhar Rao at the celebrations of fifth Telangana Formation Day, earlier today. #Telangana pic.twitter.com/xkXLfjEMU3

