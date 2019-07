हैदराबाद: खाड़ी देश से ‘उमरा’ सम्पन्न कर स्वदेश लौटे 14 यात्रियों के पास से करीब 2.17 करोड़ रुपये मूल्य का छह किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया गया. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी.

Hyderabad: Directorate of Revenue Intelligence (DRI) in coordination with police intercepted 14 passengers coming after Umrah at Rajiv Gandhi International Airport yesterday. Each of them was found to be carrying Foreign Marked Gold in the form of cut pieces pic.twitter.com/j4muVOz0Ru

— ANI (@ANI) July 3, 2019