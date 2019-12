नई दिल्‍ली: तेलंगाना में वेटनरी डॉक्‍टर से रेप और मर्डर के चारों आरोपियों के सुबह हुए एनकाउंटर के बाद से सियासी नेताओं के इस घटना के पक्ष और विपक्ष में बयान आए हैं. बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने जहां इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, वहीं, बीएसपी प्रमुख इस एनकाउंटर का समर्थन करते हुए नजर आईं. वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऐसी कार्रवाईयों के प्रति सचेत रहने की हिदायत देते हुए कहा कि न्यायेतर हत्याएं स्वीकार्य नहीं है. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री केजरवाल भी ऐसी घटनाओं के प्रति असहमति का भाव व्‍यक्‍त किया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने हैदाराबाद रेप मामले के चारो आरोपियों के एनकाउंट पर कहा, जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए. आप लोगों को केवल इसलिए मार नहीं सकते कि आप ऐसा चाहते हो. आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते. उन्‍हें (आरोपियों) किसी भी तरह से कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती.

#WATCH Maneka Gandhi:Jo hua hai bohot bhayanak hua hai desh ke liye. You can’t take law in your hands,they(accused) would’ve been hanged by Court anyhow. If you’re going to shoot them before due process of law has been followed, then what’s the point of having courts,law&police? pic.twitter.com/w3Fe2whr31 — ANI (@ANI) December 6, 2019

कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया, ”सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं. हमें और जानने की जरूरत है, उदाहरण के लिए अगर आरोपियों के पास हथियार थे तो पुलिस का गोली चलाना सही था. विस्तृत जानकारी मिलने तक इसकी निंदा करना सही नहीं है, लेकिन कानून के समाज में न्यायेतर हत्याएं स्वीकार्य नहीं है.”

We should not rush to condemn until details emerge: Shashi Tharoor on Telangana encounter Read @ANI Story| https://t.co/mrBkVyGudL pic.twitter.com/RdaPt0JBTU — ANI Digital (@ani_digital) December 6, 2019

योग गुरु बाबा रामदेव ने एनकाउंटर पर कहा, ” पुलिस ने बहुत ही साहसी कार्य किया है और मुझे यह कहना कि न्‍याया हो गया है. इस कानूनी सवाल एक अलग मामला है. लेकिन मैं सुनिश्चि हूं कि अब देश के लोगों को शांति होगी.

#WATCH Baba Ramdev: Jo is tarah ke apradhi hote hain,kalank hain,jinse desh,dharm,sanskriti badnaam hoti hai,unke saath aur jo aatankwadi hain unke saath, on the spot police aur sena ko aise hi karyavahi karni chahiye,jin ghatnaon mein sandeh hai unhe Court mein le jana chahiye.. pic.twitter.com/R6yAWBf5uZ — ANI (@ANI) December 6, 2019

बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस एनकाउंटर पर कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का शासन है मेरा यहां की पुलिस से यह कहना है कि उनको हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए. बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, दुख की बात यह है कि चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश ज्यादातर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, आरोपित लोगो को सरकारी मेहमान बनाकर उनको रखे हुए हैं मैं समझती हूं कि बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को खुद को बदलना होगा.

Mayawati: Crimes against women are on the rise in Uttar Pradesh, but the state government is sleeping.Police here and also in Delhi should take inspiration from Hyderabad Police,but unfortunately here criminals are treated like state guests, there is jungle raj in UP right now pic.twitter.com/KeN53KCV4A — ANI UP (@ANINewsUP) December 6, 2019

बीएसपी प्रमुख ने कहा, मैं समझती हूं इससे बलात्कारियों में दहशत पैदा होगी तो आगे ऐसी घटनायें रूक सकती हैं. लोगों में कानून का डर नहीं है. जब मेरी सरकार थी, तब चाहे वह मेरी पार्टी के लोग ही क्यों न हो मैंने उनको जेल भेजा.’

राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आरोपियों के मारे जाने से खुश हूं, लेकिन न्याय उचित कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए.

Asha Devi, Nirbhaya’s mother: I have been running from pillar to post for the last 7 years. I appeal to the justice system of this country and the government, that Nirbhaya’s culprits must be hanged to death, at the earliest. https://t.co/VoT5iv2caf pic.twitter.com/5ICgJUYaNz — ANI (@ANI) December 6, 2019

निर्भया की मां ने अधिकारियों ने अपील की है कि मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए. निर्भया के पिता ने भी मुठभेड़ का स्वागत करते हुए कहा कि परिवार का न्याय के लिए इंतजार जल्दी खत्म हो गया. उन्होंने कहा, हैदराबाद की चिकित्सक के परिवार को हमारी तरह न्याय के लिए सात वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पुलिस ने सही किया. बता दें कि 23 वर्षीय पैरा मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ दिसंबर 2012 में सामूहिक बलात्कार किया गया था और कुछ दिन इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया था. (इनपुट एजेंसी)