हैदराबाद: तेलंगाना हैदराबाद में 25 साल की वेटनरी डॉक्‍टर से गैंगरेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए. एनकाउंटर से उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीने और गोलियां चलाईं, इस पर तुरंत जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए हैं.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह साढ़े छह बजे की है. जांच के लिए पुलिस आरोपियों को घटनाक्रम की पुनर्रचना के लिए घटनास्थल पर ले गई थी. पुलिस अफसर ने कहा, ”उन्होंने (आरोपी) पुलिस से हथियार छीने और पुलिस पर गोलियां चलाई. आरोपियों ने भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई. इस दौरान चार आरोपी मारे गए.”

Hyderabad: Spot where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter earlier today by Police. Bodies still at the spot, will be shifted for post mortem shortly. #Telangana (pic source: Police) pic.twitter.com/KpEuNaYcMm

— ANI (@ANI) December 6, 2019