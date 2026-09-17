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अमेरिका में शादी के 17 दिन बाद ही हैदराबाद के युवक की संदिग्ध मौत! परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

परिवार ने बताया कि जाबेर ने 14 सितंबर को उनसे आखिरी बार फोन पर बात की थी. इसके करीब आठ घंटे बाद उनके रूममेट ने परिवार को फोन कर बताया कि जाबेर की नींद में मौत हो गई. उनकी मौत की सही वजह अभी सामने नहीं आई है.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 17, 2026, 12:57 PM IST
Hyderabad Man Dies In US
परिवार ने बताया कि जाबेर ने 14 सितंबर को उनसे आखिरी बार फोन पर बात की थी.

अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हैदराबाद के 28 साल के युवक मोहम्मद जाबेर हुसैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह लोवेल में रहकर सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जाबेर हुसैन की शादी के महज 17 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई. अब परिवार उनके पार्थिव शरीर को अमेरिका से हैदराबाद लाने के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहा है.परिवार के मुताबिक, वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अमेरिका से शव को भारत लाने का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल है. इसे देखते हुए मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जाबेर के पिता मोहम्मद जाकिर हुसैन का पत्र भी शेयर किया.

विदेश मंत्री से अनुरोध

पत्र में विदेश मंत्री से अनुरोध किया गया है कि संबंधित भारतीय मिशन को अमेरिका के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए जाएं. साथ ही परिवार को शव को भारत लाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है. जाबेर के पिता के मुताबिक, उनके बेटे की शादी 28 अगस्त को टेक्सास में हुई थी. शादी के बाद वह मैसाचुसेट्स लौट गए, जहां वह नौकरी करते थे. हालांकि, उनकी पत्नी भी उनके साथ मैसाचुसेट्स वापस आई थीं या नहीं इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

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आखिरी बार 14 सितंबर को हुई थी बात

परिवार ने बताया कि जाबेर ने 14 सितंबर को उनसे आखिरी बार फोन पर बात की थी. इसके करीब आठ घंटे बाद उनके रूममेट ने परिवार को फोन कर बताया कि जाबेर की नींद में मौत हो गई. उनकी मौत की सही वजह अभी सामने नहीं आई है. यह भी साफ नहीं है कि घटना के बाद उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सहायता मिली थी या नहीं. परिवार पोस्टमॉर्टम और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. इन रिपोर्टों से उनकी मौत की परिस्थितियों और संभावित कारणों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है.

अमेरिका में पढ़ाई के बाद बनाया करियर

जाबेर हुसैन वर्ष 2021 में सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका गए थे. उन्होंने कनेक्टिकट स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन से पढ़ाई की और 2023 में डिग्री पूरी की. इसके बाद उन्होंने ‘Estimator’ नाम की कंपनी में इंटर्न के रूप में काम शुरू किया. बाद में वह ‘Green International Affiliates Inc’ में शामिल हुए, जहां उन्होंने तीन साल से अधिक समय तक काम किया. जून 2026 में उन्होंने एक बार फिर नौकरी बदली और मैसाचुसेट्स स्थित ‘Lochner’ कंपनी में काम करने लगे. अब उनकी अचानक मौत से परिवार सदमे में है और उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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