नई दिल्‍ली: तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को शादनगर के पास मुठभेड़ में महिला वेटनरी डॉक्‍टर से गैंग रेप और मर्डर के सभी चार आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया. इसके बाद स्‍थानीय लोगों ने घटनास्‍थल पर पहुंचकर पुलिस जवानों के ऊपर फूल बरसाए. वहीं, गैंगरेप और मर्डर का शिकार हुई वेटनरी डॉक्‍टर के पड़ोस की महिलाओं ने पुलिस जवान और अफसरों को लड्डू खिलाए. इसका वीडियो सामने आया है. आज शुक्रवार को सुबह जैसे ही ये खबर सामने आई पूरे देश में लोगों ने सोशल मीडिया में खुशी का इजहार किया.

पूरे देश में रेप और मर्डर के आरोपियों के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया में ये वाकया तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग पुलिस के इस कृत्‍य को जायज ठहराते प्रशन्‍नता व्‍यक्‍त कर रहे हैं.

#WATCH Hyderabad: Neigbours of the woman veterinarian, celebrate and offer sweets to Police personnel after the four accused were killed in an encounter earlier today pic.twitter.com/MPuEtAJ1Jn — ANI (@ANI) December 6, 2019

महिलाएं कहीं पुलिस जवानों और अफसरों को मिठाई खिलाते हुए नजर आईं तो कहीं, राखी बांधते हुए नजर आईं. वहीं हैदराबाद ग्रामीण के इलाके में लोगों ने पुलिस जवानों पर उसी जगह पहुंचकर फूलों की बारिश की, जहां पीड़िता का रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया था.

लोगों ने तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई पर खुशी जताते हुए जवानों को अपने ऊपर भी उठा लिया.

#WATCH Hyderabad: People celebrate and cheer for police at the encounter site where the four accused were killed in an encounter earlier today. #Telangana pic.twitter.com/WZjPi0Y3nw — ANI (@ANI) December 6, 2019

तेलंगाना पुलिस ने शादनगर के पास एनकाउंटर में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के सभी चार आरोपियों को मार गिराया. आरोपी अल सुबह तब मारे गए, जब उन्होंने हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर शादनगर के पास चटनपल्ली से भागने की कोशिश की.

चारो आरोपियों को उसी स्थान पर गोलियों से भून दिया गया, जहां उन्‍होंने 27 नवंबर की रात को पीड़िता के साथ हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद के पास सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के बाद उसके शव को जलाकर फेंक दिया था.

#WATCH Hyderabad: ‘DCP Zindabad, ACP Zindabad’ slogans raised near the spot where where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter by Police earlier today. #Telangana pic.twitter.com/2alNad6iOt — ANI (@ANI) December 6, 2019

जांच के हिस्से के रूप में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को मौके पर ले जाया गया था, जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मार गिराया.

युवा डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद देशभर में गुस्से की लहर देखने को मिली थी और अपराधियों को तत्काल मौत की सजा देने की मांग की गई थी.