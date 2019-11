नई दिल्ली: हैदराबाद (Hyderabad) में महिला पशु चिकित्सक से हैवानियत का मामला सामने आने के बाद पूरा देश गुस्से में है. यहां महिला पशु चिकित्सक से रेप (Rape) के बाद उसे जिंदा जलाकर शव एक पुल के नीचे फेंक दिया गया. स्कूटी खराब होने के चलते सड़क किनारे मदद की आस में खड़ी महिला डॉक्टर को पहले तो मदद का झांसा दिया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई. शादनगर (Shadnagar) थाने में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शुक्रवार को महिला के साथ हुई इस घटना में शामिल होने के आरोप में चार लोगों के गिरफ्तार (Arrest) किया है.

Hyderabad: Protest outside Shadnagar Police Station against the alleged rape and murder of a woman veterinary doctor. #Telangana pic.twitter.com/K3I7WtQYPV

पुलिस के मुताबिक जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से लॉरी ड्राइवर, एक क्लीनर है और दो अन्य शामिल हैं. पकड़े गए सभी आरोपी 20-25 आयु के बीच के हैं. बता दें 27 नवंबर की रात महिला पशु चिकित्सक तेलंगाना (Telangana) के शादनगर स्थित अपने घर से अस्पताल जा रही थी, तभी शमशाबाद में उसकी स्कूटी पंचर हो गई और यहीं से वह लापता हो गई थी.

Cyberabad Police on rape and murder of a woman veterinary doctor: Request will be made to handover the case to the fast track court, Mahbubnagar to expedite the prosecution for maximum punishment to the accused persons. #Telangana https://t.co/CBbVV02J0z

— ANI (@ANI) November 29, 2019