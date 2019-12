नई दिल्‍ली: हैदराबाद में वेटनरी डॉक्‍टर से रेप करने के चारो आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराने की खबर सुनकर स्‍कूली लड़कियों ने अपनी खुशी का इजहार कुछ ऐसे अंदाज में किया, जिसका ये वीडियो सामने आया है.

शुक्रवार सुबह ये खबर जैसे ही सामने आई तो पूरे देश में हैदारबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस और साइबराबाद पुलिस कमिश्‍नर वी सी सज्जनर सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे. बस से सुबह-सुबह स्‍कूल जा रही इन छात्राओं ने जब तेलंगाना पुलिसकर्मियों को देखा तो ऐसे अपनी खुशी का इजहार करते हुए उनको धन्‍यवाद व्‍यक्‍त करती हुई नजर आईं.

हैदराबाद में पशु-चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार चार आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए. इस एनकाउंटर के बारे में साइबराबाद पुलिस आयुक्त वी सी सज्जनर ने कहा, चारों आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं.

#WATCH Hyderabad: Reaction of girl students when news of encounter of the accused in murder and rape of woman veterinarian broke out pic.twitter.com/z238VVDsiC

— ANI (@ANI) December 6, 2019