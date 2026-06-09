महज 110 रुपये के लिए पत्थरों से कुचलकर ले ली मजदूर की जान! दिल दहला देगा पूरा मामला

Hyderabad delivery boys killed laborer for 110 rupees: दुनिया दिन-प्रतिदिन कितनी क्रूर होती जा रही है! हैदराबाद के सिकंदराबाद की यह घटना सुनकर आप भी शायद यही सोचेंगे. यहां चोरी और लूटपाट के दौरान बदमाशों ने महज 110 रुपये के लिए एक मजदूर की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी. मामले में हैदराबाद पुलिस ने दो डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है.
दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिर, मृतक की पहचान 38 वर्षीय जय प्रकाश देशमुख के रूप में हुई है, जो रोजगार की तलाश में हैदराबाद आए थे. वह अक्सर काम के सिलसिले में अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही रुकते थे और 2 जून को मियापुर में रहने वाले अपने भाई से मिलने सिकंदराबाद आए थे, लेकिन अगले ही दिन, यानी 3 जून की सुबह पुलिस को रेलवे ओवरब्रिज और तुकारामगेट के बीच बाईपास सड़क पर उनका लहूलुहान शव मिला. घटनास्थल का मंजर इतना खौफनाक था कि पास में ही खून से सने दो बड़े भारी पत्थर, शराब की खाली बोतल और उनका बिखरा हुआ बैग पड़ा था. पुलिस को शुरुआती जांच में ही ये एहसास हो गया था कि आरोपियों ने उनके सिर पर पत्थरों से ताबड़तोड़ वार कर उनकी जान बेहद क्रूरता से ली थी.
पुलिस ने जब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की. पुलिस के मुताबिक, दोनों हत्यारों ने मोंडा मार्केट के पास अकेले घूम रहे सीधे-साधे दिखने वाले जय प्रकाश को बहुत ही चालाकी से अपना आसान शिकार बनाया. आरोपियों ने जय प्रकाश को उनकी मंजिल यानी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन छोड़ने का झूठा भरोसा दिया और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर पीछे बैठा लिया, लेकिन स्टेशन ले जाने के बजाय, वे उन्हें रास्ते से भटकाकर एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरी बाईपास सड़क की तरफ ले गए जहां कोई आता-जाता नहीं था. वहां ले जाकर दोनों ने जय प्रकाश को घेर लिया और उनके पास मौजूद सामान व पैसे छीनने के इरादे से मारपीट और लूटपाट शुरू कर दी.
जब जय प्रकाश ने लुटेरों का पूरी ताकत से विरोध किया, तो दोनों आरोपी हैवानियत पर उतर आए. उन्होंने बिना सोचे-समझे सड़क किनारे पड़े दो बड़े पत्थरों को उठाया और जय प्रकाश के सिर पर तब तक दे मारा जब तक कि वे पूरी तरह बेदम नहीं हो गए. इतनी बड़ी और खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद उन बेरहम हत्यारों के हाथ केवल 110 रुपये नगद और एक साधारण सा मोबाइल फोन ही लगा. चंद रुपयों की लालच में आरोपियों ने एक हंसते-खेलते इंसान को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और वहां से रात के अंधेरे में फरार हो गए. वहीं, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटा हुआ सामान बरामद किया गया.
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